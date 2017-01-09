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Госдеп отверг обвинения в отсутствии доказательств в докладе о хакерах

10.01.2017 07:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Спецслужбы США защищают свои источники информации и методы работы. Об этом в понедельник, 9 января, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента страны Джон Кирби. Это заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста о том, почему в публичной версии доклада о российских хакерах общественности не представили доказательств. 


Глава пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби. Фото: state.gov

По словам Кирби, было бы безответственно озвучивать публично секретную информацию, которую защищают спецслужбы. Он отметил, что все доказательства были представлены членам Конгресса, а также действующему президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Дональду Трампу в ходе закрытых брифингов.

29 декабря 2016 года власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками в ходе выборов американского президента. Американские спецслужбы подозревают российских хакеров в причастности к кибернападениям. По мнению Вашингтона, организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США распорядился лично Владимир Путин.

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Джон Кирби объяснил, почему в публичной версии доклада о российских хакерах не приводится доказательств. По его словам, это секретная информация, и озвучивать ее...

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