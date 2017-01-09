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Госдеп отверг обвинения в отсутствии доказательств в докладе о хакерах
10.01.2017 07:43 — Новости Мира | Tut.by
Спецслужбы США защищают свои источники информации и методы работы. Об этом в понедельник, 9 января, заявил на ежедневном
По словам Кирби, было бы безответственно озвучивать публично секретную информацию, которую защищают спецслужбы. Он отметил, что все доказательства были представлены членам Конгресса, а также действующему президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Дональду Трампу в ходе закрытых брифингов.
29 декабря 2016 года власти США объявили
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Джон Кирби объяснил, почему в публичной версии доклада о российских хакерах не приводится доказательств. По его словам, это секретная информация, и озвучивать ее...
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