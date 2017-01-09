Курение обходится мировой экономике в $ 1 трлн ежегодно. В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности. С такими выводами выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США с совместном докладе, передает Reuters .



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Кроме того, исследователи отмечают, что число смертей от употребления табака значительно увеличится к 2030 году.

«Число смертей от употребления табака, как ожидается, возрастет с 6 млн человек ежегодно до 8 млн к 2030 году. При этом более 80% [этих смертей] будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода», — говорится в докладе.

Также, по данным исследователей, несмотря на глобальное снижение доли курильщиков среди людей, число потребителей табака в мировых масштабах растет.

«[Курение] ответственно за потери [для мировой экономики] $ 1 трлн в виде расходов на здравоохранение и потерю производительности ежегодно», — сообщают эксперты.

Исследователи добавляют, что государства имеют все способы снизить потребление табака среди населения, однако в последнее время они не проявляют активности в этом поле.