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WSJ: Российские летчики создают опасные ситуации в небе над Сирией
10.01.2017 09:45 — Новости Мира | Tut.by
Американские военные летчики обвиняют российских пилотов в нарушении правил безопасности полетов над Сирией, пишет в понедельник, 9 января, издание
Уклоняться от столкновений приходится американским военным, рассказал командир 380-го авиаполка Чарльз Коркоран. «Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», — пояснил он.
Другой американский военный летчик рассказал, что однажды самолет российских ВКС оказался на расстоянии «нескольких сотен футов» от американского истребителя. По его словам, пилот РФ даже не подозревал об этом.
В 2015 году Вашингтон и Москва заключили соглашение об обеспечении безопасности полетов над Сирией для самолетов российской авиации и коалиции, чтобы предотвратить потенциально аварийные ситуации. Однако, по данным WSJ, в Пентагоне настаивают на повышении уровня коммуникации и координации между Вооруженными силами двух стран.
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Американские пилоты утверждают, что российские военные в Сирии летают без опознавательных сигналов, не отвечают в эфире и допускают опасные сближения.
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