Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить супруга своей дочери Джареда Кушнера на должность старшего советника главы государства. Эту информацию, переданную ранее телеканалом CNBC, подтвердил переходный штаб главы государства.



Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Фото: Reuters

До этого американские СМИ предполагали также, что 35-летний Кушнер, являющийся владельцем еженедельника The New York Observer, может быть назначен на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Однако Трамп объявил, что эту должность займет председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибэс.

Как уточнил переходный штаб республиканца, Кушнеру предстоит «тесно взаимодействовать с Райнсом Прибэсом и Стивеном Бэнноном», который назначен ключевым политическим советником 45-го президента США. «Кушнер решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации», — подчеркнули в штабе.

«Джаред в течение всей предвыборной кампании и передачи дел показал себя ценным активом и доверенным советником, поэтому я горд тем, что он будет выполнять лидирующую роль в моей администрации», — отметил в этой связи Трамп. Он также выразил уверенность, что его зять «будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе».

Во время избирательной кампании Трампа Кушнер руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников.

В редакционной статье, опубликованной в принадлежащей ему газете New York Observer, Джаред Кушнер, по вероисповеданию иудей, защищал Трампа от обвинений в антисемитизме. В этой же статье Кушнер рассказал, что его бабушка родом из Новогрудка и в годы Великой Отечественной войны присоединилась к партизанской бригаде Бельских . «Там она встретила моего дедушку, который тоже сбежал из концлагеря», — рассказал зять Трампа.