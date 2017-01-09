﻿ В Минобороны опровергли сообщения о вине второго пилота в катастрофе Ту-154 над Черным морем. 21.by
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В Минобороны опровергли сообщения о вине второго пилота в катастрофе Ту-154 над Черным морем

10.01.2017 12:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Минобороны РФ опровергло публикации в СМИ о предварительных причинах крушения военного самолета Ту-154. Такой материал опубликовало ранее издание LifeNews.

«Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее интернет-издание Life опубликовало сообщение со ссылкой на источники, согласно которому эксперты Минобороны предварительно установили причины авиакатастрофы: перегруженность самолета и ошибка пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками.

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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Ранее интернет-издание Life опубликовало сообщение, якобы к катастрофе привели перегруженность самолета и ошибка пилота, который перепутал рычаги управления шасси...

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