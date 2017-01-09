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В Минобороны опровергли сообщения о вине второго пилота в катастрофе Ту-154 над Черным морем
10.01.2017 12:17 — Новости Мира | Tut.by
Минобороны РФ опровергло публикации в СМИ о предварительных причинах крушения военного самолета Ту-154. Такой материал опубликовало ранее издание LifeNews.
«Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Ранее интернет-издание Life опубликовало сообщение со ссылкой на источники, согласно которому эксперты Минобороны предварительно установили причины авиакатастрофы: перегруженность самолета и ошибка пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками.
Крушение
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Ранее интернет-издание Life опубликовало сообщение, якобы к катастрофе привели перегруженность самолета и ошибка пилота, который перепутал рычаги управления шасси...
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