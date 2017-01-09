Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог (Roman Herzog) умер в возрасте 82-х лет. Об этом во вторник, 10 января, сообщило Ведомство федерального президента. Представитель христианских демократов был избран на пост федерального президента 1 июля 1994 года и пробыл на нем до 1999 года.



Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог. Фото: Reuters

По инициативе Романа Херцога в 1996 году в Германии был введен День памяти жертв Холокоста. Им стало 27 января — день освобождения Красной армией концентрационного лагеря Освенцим. «Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными», — заявил президент.

С Романом Херцогом связано начало новой президентской традиции — обращение к гражданам страны с ежегодной «берлинской речью», в которой затрагиваются важные общественно-политические темы. В своей первой речи в 1997 году «Прорыв в 21-й век» Херцог призвал нацию не застревать в прошлом, не стагнировать в настоящем, а устремиться в будущее.

После ухода из политики Роман Херцог продолжал активно участвовать в общественной жизни Германии.