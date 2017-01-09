﻿ Умер бывший президент Германии Роман Херцог. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Умер бывший президент Германии Роман Херцог

10.01.2017 12:36 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог (Roman Herzog) умер в возрасте 82-х лет. Об этом во вторник, 10 января, сообщило Ведомство федерального президента. Представитель христианских демократов был избран на пост федерального президента 1 июля 1994 года и пробыл на нем до 1999 года.


Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог. Фото: Reuters

По инициативе Романа Херцога в 1996 году в Германии был введен День памяти жертв Холокоста. Им стало 27 января — день освобождения Красной армией концентрационного лагеря Освенцим. «Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными», — заявил президент.

С Романом Херцогом связано начало новой президентской традиции — обращение к гражданам страны с ежегодной «берлинской речью», в которой затрагиваются важные общественно-политические темы. В своей первой речи в 1997 году «Прорыв в 21-й век» Херцог призвал нацию не застревать в прошлом, не стагнировать в настоящем, а устремиться в будущее.

После ухода из политики Роман Херцог продолжал активно участвовать в общественной жизни Германии.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупный политический и общественный деятель Федеративной республики умер в возрасте 82-х лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Минобороны опровергли сообщения о вине второго пилота в катастрофе Ту-154 над Черным морем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика