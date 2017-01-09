Сильные снегопады и морозы обрушились на Сербию, где до сих пор находится большое количество мигрантов из Азии, Афганистана и Пакистана. Некоторые из них приехали в Европу с женами и детьми и вынуждены ночевать под открытым небом в самодельных палатках. В Белграде мигранты находятся на территории заброшенного таможенного склада, где им предоставляют горячую еду. Аналогичная ситуация и на границе с Хорватией.

Фотографы агентства Рейтер Марко Дюрица и Бернадетт Шабо 9 января 2017 года посмотрели, как выживают при 20-градусном морозе мигранты в Белграде и на сербско-хорватской границе.



Мигранты, укутанные в одеяла, стоят в очереди за едой на территории заброшенного таможенного склада в Белграде.

Фото: Марко Дюрица / Reuters



Мужчины-мигранты едят возле корпуса заброшенного таможенного склада в Белграде.

Фото: Марко Дюрица / Reuters



Мигранты греются у костра во время снегопада в Белграде.

Фото: Марко Дюрица / Reuters



Мужчина ест на улице во время снегопада в Белграде.

Фото: Марко Дюрица / Reuters



Дети играют в снежки во время снегопада на территории заброшенного таможенного склада в Белграде.

Фото: Марко Дюрица / Reuters



Очередь из мигрантов за бесплатной едой на территории бывшего таможенного склада в Белграде.

Фото: Марко Дюрица / Reuters



Мигранты разбирают железнодорожные шпалы в Белграде.

Фото: Марко Дюрица / Reuters



Мигранты греются у костра возле палаток в импровизированном лагере для беженцев в транзитной зоне на сербско-хорватской границе недалеко от сербского села Хоргош.

Фото: Бернадетт Шабо / Reuters



Мужчина идет под зонтиком во время снегопада по территории заброшенного таможенного склада, где размещаются прибывшие в Белград мигранты.

Фото: Марко Дюрица / Reuters