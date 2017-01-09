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В палатке при - 20 °С: в Сербии замерзают мигранты
10.01.2017 14:51 — Новости Мира | Tut.by
Сильные снегопады и морозы обрушились на Сербию, где до сих пор находится большое количество мигрантов из Азии, Афганистана и Пакистана. Некоторые из них приехали в Европу с женами и детьми и вынуждены ночевать под открытым небом в самодельных палатках. В Белграде мигранты находятся на территории заброшенного таможенного склада, где им предоставляют горячую еду. Аналогичная ситуация и на границе с Хорватией.
Фотографы агентства Рейтер Марко Дюрица и Бернадетт Шабо 9 января 2017 года посмотрели, как выживают при 20-градусном морозе мигранты в Белграде и на сербско-хорватской границе.
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Фотографы агентства Рейтер посмотрели, как выживают при 20-градусном морозе мигранты в Белграде и на сербско-хорватсой границе.
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