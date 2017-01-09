По меньшей мере 25 человек погибли и 70 пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Афганистана.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на официальные источники сообщало о 21 жертве и 45 раненых.

Смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Еще один взрыв прогремел на той же улице, где взлетел на воздух заминированный автомобиль. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.

По неподтвержденным данным, при взрыве погиб глава местной полиции. Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения Талибан.