﻿ не менее 25 человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

не менее 25 человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

10.01.2017 17:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По меньшей мере 25 человек погибли и 70 пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Афганистана.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на официальные источники сообщало о 21 жертве и 45 раненых.

Смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Еще один взрыв прогремел на той же улице, где взлетел на воздух заминированный автомобиль. Отмечается, что мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента.

По неподтвержденным данным, при взрыве погиб глава местной полиции. Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения Талибан.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Еще один взрыв прогремел на той же улице, где взлетел на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В палатке при - 20 °С: в Сербии замерзают мигранты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика