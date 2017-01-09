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Скончалась британская журналистка, первая сообщившая о начале Второй мировой войны

10.01.2017 20:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывшая британская журналистка газеты The Telegraph Клэр Холлингворт, первая сообщившая новость о подготовке нацистской Германии к вторжению в Польшу, ставшему началом Второй мировой войны, скончалась на 106-м году жизни в Гонконге.


Материал Клэр Холлингворт с заголовком «1000 танков сгруппированы на польской границе» появился на первой полосе The Telergraph 29 августа 1939 года. Фото: Reuters

Об этом сообщил Клуб иностранных корреспондентов (Foreign Correspondents' Club).

«КИК с прискорбием сообщает, что член клуба Клэр Холлингворт ушла из жизни в возрасте 105 лет. Клэр сделала выдающуюся карьеру в качестве иностранного корреспондента, начиная с самой главной новости века, когда она сообщила о начале Второй мировой войны», — говорится в сообщении. Детали о проведении похорон Холлингворт будут оглашены позже.

29 августа 1939 года Клэр попала на первую полосу издания с сообщением «1000 танков сгруппированы на польской границе». В новости также сообщалось о том, что «десять дивизий готовы нанести оперативный удар».

 
Теги: Новости
 
 
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29 августа 1939 года Клэр попала на первую полосу издания с сообщением "1000 танков сгруппированы на польской границе". В новости также сообщалось о том, что "десять...

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