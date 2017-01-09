Народный депутат Украины Надежда Савченко во вторник, 10 января, опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» списки украинских военных, находящихся в плену у сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, освободить которых требует у украинской стороны руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».



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Надежда Савченко предлагает произвести обмен по схеме «всех на всех» в три этапа. Первый должен включать в себя обмен теми пленными, наличие которых у себя подтверждает каждая из сторон. На втором этапе разыскиваются пленные, удерживаемые по тайным тюрьмам и подвалам. Наконец, на третьем этапе признаются мертвыми или без вести пропавшими все пленные, которых не удалось найти.

Арифметика обмена пленными

В списках, по словам Савченко, есть две категории обмена. В первую входят военнопленные, находящиеся на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей. В списке украинской стороны 129 военнослужащих, ДНР и ЛНР могут подтвердить наличие у них 42 человек. В совместном списке сепаратистов — 901 человек, 256 их которых подтверждает украинская сторона. «При таких раскладах есть первый этап обмена подтвержденных человек с обеих сторон — это 42 на 256», — пишет Савченко.

Вторая категория — это украинские политзаключенные, содержащиеся в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму. Их в настоящее время 44 человека. В украинских тюрьмах за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы, содержатся 102 человека, отметила далее народный депутат Украины. Таким образом, по ее расчетам, обмен по второй категории должен произойти по схеме 44 на 102 заключенных.

Савченко отметила, что в списках, составляемых на протяжении 9 месяцев, могут быть неточности, и обратилась с просьбой «ко всем людям, кому не безразлично чужое горе», предоставлять более точную информацию.

Ранее СБУ заявляла , что публикация таких списков может нанести вред как самим пленным, так и их родственникам.