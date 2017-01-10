Законопроект о санкциях в отношении России за попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак, вносится в Сенат Конгресса США.



Сенат США Фото: wikipedia.org

Авторами документа выступили влиятельные сенаторы, представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.

Согласно пояснительным материалам, предоставленным корреспонденту ТАСС аппаратом сенатского комитета по иностранным делам, предлагается законодательно закрепить положения исполнительного указа президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года о введении ограничений против лиц, причастных к «вредоносной активности в киберпространстве», которая угрожает «национальной безопасности, внешней политике и экономике» Соединенных Штатов.

Помимо этого, законопроект предусматривает обязательное введение запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто «подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов». Более того, ограничения вводятся и против тех, кто предоставляет хакерам финансовую и материальную поддержку.

Разработчики законопроекта также считают нужным «ввести санкции» за сотрудничество с «российским оборонным и разведывательным сектором», включая Федеральную службу безопасности и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Министру национальной безопасности США даются полномочия провести публичные мероприятия с целью проинформировать общественность о возможных киберугрозах. На реализацию предложенных мер сенаторы предлагают выделить 25 млн долларов в 2018 и 2019 финансовых годах.

Ранее разведка США опубликовала несекретную часть доклада о якобы имевших место действиях российских хакеров с целью повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения Демократической партии США были переданы организации WikiLeaks, интернет-сайту DCLeaks.com и хакеру Guccifer 2.0 Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

Москва отвергает попытки Вашингтона приписать ей ответственность за предполагаемые кибератаки на демократов в США. Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя эту тему, отмечал, что проигравшие всегда ищут виноватых на стороне. Он также обращал внимание на то, что главное — это «суть информации», которую хакеры предоставили обществу. По мнению Путина, «лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку, это значит, что она признала, что хакеры показали правду».

Санкции в отношении энергосектора РФ

Американские сенаторы предлагают ввести санкции в отношении энергетического сектора России в связи с ситуацией в Украине и Сирии. Авторы документа утверждают, что Москва нарушила свои международные обязательства, «вторгшись в Грузию» и «незаконно аннексировав Крым».

Кроме того, они возлагают на РФ ответственность за дестабилизацию ситуации в Украине и гибель мирных жителей в Сирии.

Законопроект предусматривает обязательное введение ограничительных мер «на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией». Кроме того, санкциями предлагается обложить «участие в разработке российских нефтяных и газовых месторождений», если сумма инвестиций превышает $ 20 млн. Вводится также фактически прямой запрет на участие в строительстве российских трубопроводов.

Отдельно члены Сената предлагают ограничить возможности США и третьих стран по приватизации российских государственных активов или «продаже суверенного долга (РФ)».

Предусматриваются запрет на выдачу виз и заморозка активов лиц, несущих ответственность, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека «на территории, оккупированной или контролируемой Россией». Запрещаются также любые действия, означающие «признание суверенитета России над Крымом» или независимости Абхазии и Южной Осетии. Более того, предложенная инициатива закрепляет введенные ранее Белым домом в отношении РФ «украинские санкции» на законодательном уровне.