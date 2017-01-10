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Родные жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на Twitter

10.01.2017 22:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Родственники и близкие жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на социальную сеть Twitter. Об этом сообщает RTBF.

Коллективный иск подан в США. По мнению заявителей, соцсеть не сумела заблокировать сообщения террористов о совершенных ими преступлениях. «Twitter дал им в руки мощное средство коммуникации, что помогло [террористам] достичь своих целей», — говорится в их обращении.

Родственники намерены требовать от соцсети денежной компенсации, размер которой не называется.

Как уточняет RTBF, в августе прошлого года соцсеть сообщила о закрытии 360 тысяч страниц пользователей, которые могли так или иначе быть причастны к террористической деятельности.

4 ноября прошлого года сообщалось, что прокуратура немецкого города Мюнхен начала расследование против основателя Facebook Марка Цукерберга, а также других топ-менеджеров компании. Тогда говорилось, что руководство соцсети не борется с распространением призывов к убийствам, угроз применения насилия, отрицания холокоста и других правонарушений.

22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя возле стойки авиакомпании American Airlines произошло два взрыва. В тот же день бомба сработала на станции брюссельского метро «Маальбек». В результате двух терактов погибли 35 человек, более 300 получили ранения.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Смертники устроили ряд взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.

 
 
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По мнению заявителей, соцсеть не сумела заблокировать сообщения террористов о совершенных ими преступлениях.

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