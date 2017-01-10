Американский телеканал CNN сообщил о возможном наличии компромата на избранного президента США Дональда Трампа у российских спецслужб. Об этом, по данным телеканала, говорится в двухстраничном приложении к секретной версии доклада о вмешательстве российских хакеров в ход предвыборной кампании США. Позднее «сенсационное досье», резюме из которого и легло на стол Трампа, было опубликовано изданием Buzzfeed: в отличие от CNN, сайт преисполнен скепсиса относительно «непроверяемых» утверждений в адрес следующего президента США.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

CNN утверждает, что двухстраничный синопсис не был включен даже в секретную версию доклада из-за характера содержащейся в нем информации. С этим приложением, по данным телеканала, помимо руководства спецслужб, были ознакомлены лишь уходящий президент Барак Обама, избранный президент Дональд Трамп и восемь конгрессменов.

Канал отмечает, что все источники предоставили информацию, которая легла в основу публикации, на условиях анонимности и не под запись. Тем не менее, в заметке приводится множество косвенной информации, которая делает предположения канала более весомыми: например, есть данные об источниках финансирования доклада, который стал основой для секретного синопсиса, а также о его непосредственном составителе.

CNN утверждает, что информация была получена от бывшего сотрудника британской разведки MI6, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Он работал в России в 90-х годах и получил данные для доклада от неких российских источников. В настоящее время бывший британский разведчик возглавляет частную компанию, специализирующуюся на сборе данных. Первоначально ее работу по этому делу финансировали соперники Трампа по предвыборной гонке, а затем — доноры, спонсировавшие кампанию Хиллари Клинтон.

Источники CNN сообщили, что одним из доводов за включение этой информации в брифинги для Трампа, которые проводили руководители четырех спецслужб США — Нацразведки, ФБР, ЦРУ и АНБ — была необходимость указать на то, что русские хакеры получили данные, компрометирующие обоих кандидатов, но разгласили лишь те, что вредили Хиллари Клинтон.

Телеканал утверждает, что журналистам удалось ознакомиться с 35 страницами рапортов, которые легли в основу двухстраничной выжимки, представленной президентам. Никаких деталей о содержащихся в них подозрениях и обвинениях не приводится. При этом, как заявлено в публикации, в документах упоминается о продолжительном обмене информацией между представителями Трампа и посредниками со стороны «российского правительства» во время предвыборной кампании.

В публикации CNN упоминается, что некоторые из упомянутых обвинений были озвучены за неделю до выборов американским журналом Mother Jones , который называет себя независимым некоммерческим источником информации и аналитики. В начале ноября издание утверждало, что ФСБ скомпрометировала Дональда Трампа во время его последнего визита в Москву. В Кремле тогда не стали комментировать эти слухи по существу. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «Я о таких изданиях слыхом не слыхивал, а уж тем более комментировать не собираюсь». (Цитата по РИА «Новости» .)

Досье опубликовано

Издание Buzzfeed позднее опубликовало полное досье, которое легло в основу публикации CNN. Со скепсисом Buzzfeed отмечает, что составлено оно «человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб» и содержит множество «непроверенной, неподтвержденной и потенциально непроверяемой информации».

Buzzfeed обращает внимание, что ряд утверждений из досье при этом легко опровергаются, а само оно содержит явные ошибки. Например, во всех записях компанию Alfa Group называют «Alpha Group». Также упоминается о том, что подмосковный поселок Барвиха якобы закрыт и селиться там могут только люди, близкие к высшему руководству России.

Отметим, что изобилующее скандальными деталями досье опубликовано в день первой большой пресс-конференции Трампа в ранге избранного президента.

Трамп в кратком комментарии капслоком в своем Twitter назвал публикацию фейковых новостей «политической охотой на ведьм».

FAKE NEWS — A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Декабрьские санкции это «лишь начало», заявил глава Пентагона

Соединенные Штаты 29 декабря 2016 года ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, которые были произведены во время избирательной кампании в США, включив в черный список шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ. Кроме того, 35 российских дипломатов были изгнаны перед Новым годом администрацией президента Барака Обамы из Вашингтона.

Во вторник глава Пентагона Эштон Картер заявил, что эти меры — лишь начало ответа США на деятельность российских хакеров, передает Reuters . «Некоторые ответные (меры) были приняты. Думаю, вам стоит расценивать это как начало, не как конец», — заявил он в ходе брифинга в Минобороны.

Российские официальные лица отрицают вмешательство хакеров в ход предвыборной кампании США, в течение которой были обнародованы многочисленные утечки из штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле американские обвинения называли «охотой на ведьм».

Накануне сенаторы США сообщили о подготовке нового пакета более жестких санкций, которые должны стать «масштабным» ответом на кибератаки со стороны России.