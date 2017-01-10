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CNN сообщил о возможном наличии компромата на Трампа у российских спецслужб
11.01.2017 06:37 — Новости Мира | Tut.by
Американский телеканал
CNN утверждает, что двухстраничный синопсис не был включен даже в секретную версию доклада из-за характера содержащейся в нем информации. С этим приложением, по данным телеканала, помимо руководства спецслужб, были ознакомлены лишь уходящий президент Барак Обама, избранный президент Дональд Трамп и восемь конгрессменов.
Канал отмечает, что все источники предоставили информацию, которая легла в основу публикации, на условиях анонимности и не под запись. Тем не менее, в заметке приводится множество косвенной информации, которая делает предположения канала более весомыми: например, есть данные об источниках финансирования доклада, который стал основой для секретного синопсиса, а также о его непосредственном составителе.
CNN утверждает, что информация была получена от бывшего сотрудника британской разведки MI6, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Он работал в России в 90-х годах и получил данные для доклада от неких российских источников. В настоящее время бывший британский разведчик возглавляет частную компанию, специализирующуюся на сборе данных. Первоначально ее работу по этому делу финансировали соперники Трампа по предвыборной гонке, а затем — доноры, спонсировавшие кампанию Хиллари Клинтон.
Источники CNN сообщили, что одним из доводов за включение этой информации в брифинги для Трампа, которые проводили руководители четырех спецслужб США — Нацразведки, ФБР, ЦРУ и АНБ — была необходимость указать на то, что русские хакеры получили данные, компрометирующие обоих кандидатов, но разгласили лишь те, что вредили Хиллари Клинтон.
Телеканал утверждает, что журналистам удалось ознакомиться с 35 страницами рапортов, которые легли в основу двухстраничной выжимки, представленной президентам. Никаких деталей о содержащихся в них подозрениях и обвинениях не приводится. При этом, как заявлено в публикации, в документах упоминается о продолжительном обмене информацией между представителями Трампа и посредниками со стороны «российского правительства» во время предвыборной кампании.
В публикации CNN упоминается, что некоторые из упомянутых обвинений были озвучены за неделю до выборов американским журналом
Досье опубликовано
Издание
Buzzfeed обращает внимание, что ряд утверждений из досье при этом легко опровергаются, а само оно содержит явные ошибки. Например, во всех записях компанию Alfa Group называют «Alpha Group». Также упоминается о том, что подмосковный поселок Барвиха якобы закрыт и селиться там могут только люди, близкие к высшему руководству России.
Отметим, что изобилующее скандальными деталями досье опубликовано в день первой большой пресс-конференции Трампа в ранге избранного президента.
Трамп в кратком комментарии капслоком в своем Twitter назвал публикацию фейковых новостей «политической охотой на ведьм».
Декабрьские санкции это «лишь начало», заявил глава Пентагона
Соединенные Штаты 29 декабря 2016 года ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, которые были произведены во время избирательной кампании в США, включив в черный список шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ. Кроме того, 35 российских дипломатов были изгнаны перед Новым годом администрацией президента Барака Обамы из Вашингтона.
Во вторник глава Пентагона Эштон Картер заявил, что эти меры — лишь начало ответа США на деятельность российских хакеров, передает
Российские официальные лица отрицают вмешательство хакеров в ход предвыборной кампании США, в течение которой были обнародованы многочисленные утечки из штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле американские обвинения называли «охотой на ведьм».
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