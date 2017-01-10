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Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни

11.01.2017 07:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Американец Дилан Руф, признанный виновным в убийстве девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), приговорен к смертной казни. Такой вердикт вынесло во вторник жюри присяжных по итогам заседания в федеральном суде в Чарлстоне, сообщило агентство Associated Press (AP).


Диланн Руф. Фото: Reuters

Как отмечается, присяжные совещались в течение трех часов, по итогам которых единогласно вынесли вердикт, приговорив Руфа к высшей мере наказания. Как заявили в американском министерстве юстиции, он является первым в США подсудимым, приговоренным к смертной казни за совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью.

Стрельба в Чарлстоне

17 июня 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне и расстрелял из пистолета собравшихся на курсы изучения Библии прихожан. Федеральными правоохранительными органами США в отношении него были выдвинуты обвинения в общей сложности по 33 пунктам, включая убийство девяти человек и совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью. 15 декабря прошлого года жюри присяжных в Чарлстоне признало Руфа виновным по всем пунктам.


Фото: Reuters

Во время заключительного этапа судебного процесса, в ходе которого присяжные определяли меру наказания, Руф защищал себя самостоятельно, отказавшись от услуг адвокатов. Выступая с заключительным словом, он отказался раскаяться в содеянном. «Я чувствовал, что был должен сделать это, и я до сих пор считаю, что должен был сделать это», — сообщил Руф.

Позднее в 2017 году в Южной Каролине, как ожидается, пройдет еще один процесс по делу убийцы — по обвинениям, выдвинутым против него на уровне штата.

 
 
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Дилан Руф - первый в США, кто приговорен к смертной казни за совершение преступлений на почве расовой ненависти.

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