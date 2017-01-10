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В Афганистане при теракте ранен посол ОАЭ

11.01.2017 11:21 — Новости Мира | Tut.by  
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При теракте в афганском городе Кандагар ранен посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Reuters.

Всего жертвами атаки стали семь человек, 18 ранены. Среди погибших — пять подданных ОАЭ. По данным официального Абу-Даби, они были сотрудниками гуманитарной миссии, занимались образовательной деятельностью и проектами развития. В ОАЭ по распоряжению президента шейха Халифы ибн Зайда Аль Нахайяна объявлен трехдневный траур, приспущены все флаги. Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

Накануне, 10 января, в столице страны Кабуле произошел двойной теракт, погибли 20 человек, еще 23 получили ранения. О причастности к нападению заявили представители запрещенного в России террористического движения «Талибан».

В Афганистане идет гражданская война. «Талибан», разгромленный американцами и их союзниками-моджахедами в 2001 году, снова набрал силу и ведет крупномасштабное наступление по всей стране. В последние месяцы талибы развернули активные боевые действия в провинции Гильменд на юге страны, одновременно осуществляя теракты в Кабуле. Целью боевиков становятся в основном чиновники и сотрудники афганских спецслужб.

 
 
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Всего жертвами атаки стали семь человек, 18 ранены. Среди погибших - пять подданных ОАЭ. Они были сотрудниками гуманитарной миссии, занимались образовательной...

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