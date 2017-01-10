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Песков: энергосектор РФ может принять компенсационные меры в случае новых санкций США
11.01.2017 12:41 — Новости Мира | Tut.by
Кремль уверен, что российский энергосектор способен принять компенсационные меры в случае введения США новых санкций против России. «Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор (энергетический) этой (российской) экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий (новых санкций США)», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что эта инициатива в США представлена пока
«В первую очередь хочется надеяться все-таки на то, что удастся здраво, более трезво нашим коллегам в Вашингтоне взглянуть на ситуацию», — заключил он.
Накануне группа сенаторов от обеих партий, в том числе Джон Маккейн, представили законопроект о санкциях в отношении России за бездоказательно приписываемые ей Вашингтоном попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак. Санкции, в частности, могут затронуть российский ТЭК.
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Представитель Кремля выразил надежду, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возобладает и "удастся выйти из пике санкционной риторики".
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