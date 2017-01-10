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Песков: энергосектор РФ может принять компенсационные меры в случае новых санкций США

11.01.2017 12:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Кремль уверен, что российский энергосектор способен принять компенсационные меры в случае введения США новых санкций против России. «Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор (энергетический) этой (российской) экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий (новых санкций США)», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Он напомнил, что эта инициатива в США представлена пока в качестве законопроекта. Песков выразил надежду, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возобладает и «удастся выйти из пике санкционной риторики». «Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка, — добавил представитель Кремля. — Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны». «Российская экономика и российский энергосектор доказали за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности», — сказал Песков.

«В первую очередь хочется надеяться все-таки на то, что удастся здраво, более трезво нашим коллегам в Вашингтоне взглянуть на ситуацию», — заключил он.

Накануне группа сенаторов от обеих партий, в том числе Джон Маккейн, представили законопроект о санкциях в отношении России за бездоказательно приписываемые ей Вашингтоном попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак. Санкции, в частности, могут затронуть российский ТЭК.

 
 
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Представитель Кремля выразил надежду, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возобладает и "удастся выйти из пике санкционной риторики".

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