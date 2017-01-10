Фотограф президента США Пит Соуза представил последнюю ежегодную подборку лучших фотографий из Белого дома — этими кадрами завершается президентский срок Барака Обамы. Многие снимки содержат предысторию или объяснение — чем они важны.

«Как всегда, работа над этим проектом содержит субъективное и личное. Да, сюда включены исторические моменты, но в основном я искал то, что обычно остается за кадром, личный взгляд на президента и первую леди. И несколько снимков я включил в эту подборку, так как считаю их просто классными», — рассказывает Пит Соуза, главный фотограф президента США Барака Обамы. Снимки сопровождаются его комментариями.

Почти все кадры были сделаны Питом Соуза, снимки других фотографов Белого дома подписаны отдельно.



Обама пьет сок из кокосового ореха во время своего визита в Лаос. Перед этим ему специально разрубили орех, чем слегка испачкали рубашку. 7 сентября 2016 года



В Зеленой комнате Белого дома Барак Обама общается с Марком Барденом, чей 7-летний сын Даниел был убит в 2012 году во время стрельбы в начальной школе Sandy Hook в Ньютауне, штат Коннектикут. Позже, вспоминая об этом, президент расплакался, назвав это самым худшим днем его президентства. 5 января, 2016



С чего начинается большая президентская речь. По крайней мере, у Барака Обамы. Пока поджимали сроки для ежегодного послания президента Конгрессу (так называемого State of the Union speech или «О положении страны») на помощь подоспели спичрайтер президента Коди Кинан и Бен Родс, советник президента США по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям. Обама диктует им первую часть своей речи в Овальном кабинете. 7 января 2016 года



Президент Обама отреагировал на свой неточный удар по мячу для гольфа. Президент играет вместе со своими сотрудниками Джоном Полсеном и Марвином Николсоном после саммита США-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии в штате Калифорния. 16 февраля 2016 года



Обама погрузился в мысли. Хотя передать настроение кадром не всегда легко. В тот момент президент готовился со своим сотрудником по национальной безопасности к телеконференции с европейскими лидерами. 23 февраля 2016 года



Какая честь — видеть как эти девочки становятся взрослыми. Малия (на переднем плане) и Саша были приглашены в качестве гостей на Государственный ужин в честь премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его супруги Софи Грегуар-Трюдо. После банкета в Восточном зале они отправились через Большой зал в столовую для музыкального представления. 10 марта 2016 года



Это произошло спонтанно одним утром: президент начал танцевать у Овального кабинета с личным помощником Фериал Говашири. Насколько помнится, Обама помогал ей практиковаться в этом к предстоящей свадьбе. 16 марта 2016 года



Я проводил много времени каждый год в одном из кабинетов, где обсуждается обстановка в стране — не лучшее помещение для съемки, где тяжело перемещаться вокруг. Президент проводит совещание с представителями Совета Национальной безопасности США. 18 марта 2016 года



«Мне нравится это фото», — сказал президент, когда увидел снимок на одной из стен в Западном крыле Белого дома. По правде говоря, он говорил это о каждой фотографии, где изображены его дочери — Малия или Саша. В кадре отец и дочь смеются над попыткой Малии быть переводчиком с испанского для ресторатора в Гаване, Куба. 20 марта 2016 года



Во время показательной игры в бейсбол между командами Tampa Bay Rays и Кубинской национальной командой в Гаване президент Барак Обама и президент Кубы Рауль Кастро неожиданно присоединились к «волне» в толпе на трибунах. 22 марта 2016 года



Два известных танцора танго — Мора Годой и Хосе Лугонес составили пару президентской чете на официальном обеде у аргентинских «коллег», президента Маурисио Макри и его супруги Хулианы Авада в Буэнос-Айресе. 23 марта 2016 года



Сумерки. Мы только приземлились в Международном аэропорту в Лос-Анджелесе. Я обычно выхожу через хвостовую часть самолета и располагаюсь так, чтобы найти хорошее освещение. Этот момент на фото, когда лестницу еще только подгоняют к носовой части самолета, гораздо лучше, чем когда президент уже высадился. 7 апреля 2016 года



Президент всегда просит сотрудников приводить своих малышей и детей в Белый дом. Однажды утром здесь, во время перерыва между встречами, президент ползал по Овальному кабинету вместе с дочерью помощницы президента по коммуникациям Джен Псаки — девочкой по имени Виви. 14 апреля 2016 года



Меня строго проинструктировали не выходить из вертолета, пока королева Елизавета II встречает прилетевших президента США и первую леди. Поэтому я занял место рядом с кабиной — получилась бессвязная композиция. Но мне кажется, она хорошо показывает, как встречает королева гостей в Виндзорском замке. 22 апреля 2016 года



Поначалу было неясно, разрешат ли мне фотографировать встречу президента с маленьким принцем Джорджем. Но накануне нам позвонили и сказали, что получен допуск из Кенсингтонского дворца сделать простые фото во время визита. Впоследствии этот кадр получил больше всего откликов, но в тот момент я думал только о том, насколько стол справа мешает мне получить оптимальный угол для съемки. 22 апреля 2016 года



Звезда у входа в Южный портик Белого дома видна на тротуаре, по которому идут Барак Обама с главой аппарата Денисом Макдоно, 13 мая 2016 года. Фото Чака Кеннеди



Президент и первая леди сопровождают скандинавских лидеров и их супругов на государственный ужин в Белом доме. 13 мая 2016 года. Фото Чака Кеннеди



Самое замечательное в детях — когда вы просто не знаете, что они будут делать в присутствии президента. И когда Дэвид Аксельрод (политический консультант Обамы) пришел вместе со своей внучкой в Овальный кабинет, девочка забралась в кресло вице-президента. Глава государства как раз беседовал со взрослыми — когда вдруг их взгляды встретились. 22 июня 216 года



Благодаря хорошему освещению портрет первой леди получился еще лучше чем обычно. Тогда она принимала участие в круглом столе с президентом Либерии Элен Джонсон-Серлиф, киноактрисой Фридой Пинто и студентами в поддержку образовательного проекта для девочек в одной из школ Либерии. 27 июня 2017 года. Фото Аманды Люсидон



Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на предложение сфотографироваться: она подумала, что всем присутствующим придется уместиться в небольшой прихожей перед журналистами и сделать групповой снимок. Вместо этого их выстроили по порядку, чтобы поочередно пройти через комнату, где уже поджидала пресса. 9 июля 2016 года



Барак Обама задувает свечи на кексах, которые принес ему на день рождения вице-президент Джо Байден. За всем этим подсматривают через дверь другие сотрудники Белого дома. 4 августа 2016 года



Обама смотрит с помощью очков виртуальной реальности фильм, снятый во время его недавней поездки тем летом в Йосемитский национальный парк. На фоне, как ни в чем не бывало, продолжает работу его личная помощница. 24 августа 2016 года



Во время посещения Национального военного медцентра Walter мастер-старшина военно-морских сил Дэвид Холл предложил президенту присоединиться к нему и его семье для йога-терапии. Военнослужащий получил травмы (множественные черепно-мозговые) во время развертывания войск в Ираке и Афганистане. Он служил во флоте 26 лет и сменил пять мест дисклокации. 26 августа 2016 года



Президент взял паузу во время разговора с одним из авторов журнала National Geographic во время визита в Мидуэй Атолл. 1 сентября 2016 года



Президент Барак Обама общается с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в кулуарах саммита G20 в Ханчжоу, Китай. 5 сентября 2016 года



Барак Обама вместе с дочерью Малией отправился в поход по национальному парку Грейт-Фолс. Президент сидя на горе рассматривает реку Потомак. 11 сентября 2016 года



После встречи с актером и активистом в области прав человека Джорджем Клуни президент предложил ему и трем коллегам забросить пару мячей на баскетбольной площадке Белого дома. Это фото привлекло много внимания после того, как было выставлено в Западном крыле Белого дома. 12 сентября 2016 года



Первая леди отправилась на шопинг в аптеку для «подготовки к жизни после Белого дома». Съемки сюжета для комедийного шоу Эллен ДеДженерес проходили в городе Бербанк, штат Калифорния. 12 сентября 2016 года. Фото Лоуренс Джексон



Почти в темноте первая леди и президент вышли на южную лужайку перед Белым домом, чтобы произнести тост в честь сотрудников Белого дома. 14 октября 2016 года



На снимке Чака Кеннеди получился отличный световой баланс: на фоне Северного портика Белого дома — яркая осенняя листва дерева под телевизионным освещением. 8 ноября 2016 года



На утро после выборов президента — победил Дональд Трамп. Барак Обама хотел посоветоваться с пресс-секретарем Белого дома Джошем Эрнестом о том, как лучше выразить свои мысли для прессы по этому поводу. Когда он услышал, что Джош уже встречался с его командой, президент попросил пригласить их — думая, что речь идет о паре человек. Вместо этого в Овальном кабинете появились десятки специалистов, некоторые из них зашли в этот кабинет впервые. 9 ноября 2016 года



Спустя два дня после выборов Обама встретился с новоизбранным президентом, Дональдом Трампом. 10 ноября 2016 года



Обама присоединился к молитве перед ужином для семьи и друзей ко Дню благодарения в Белом доме. 24 ноября 2016 года



Президент США и премьер-министр Японии Абэ Синдзо бросают цветы после возложения венка к мемориалу на месте гибели линкора «Аризона» в Перл-Харборе. 27 декабря 2016 года