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Доклад о связях Трампа и российских спецслужб оказался пранком

11.01.2017 16:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Американское издание BuzzFeed накануне опубликовало доклад, полученный якобы от бывшего сотрудника британских спецслужб. Согласно документу, Дональд Трамп находится под колпаком российских спецслужб, у которых есть видеозапись оргий с участием избранного президента США в отеле «Ритц Карлтон». После сюжет о докладе выпустил телеканал CNN, а после этого информация разошлась по другим СМИ.

Однако в некоторых изданиях доклад попытались изучить и нашли там множество ошибок. Например, журналисты из Wired побеседовали с экспертами в области разведки, которые указали на то, что докладные записки так не оформляются, в тексте хватает и фактических ошибок — например, Альфа-банк там называется Alpha, а не Alfa и так далее.

Вскоре выяснилось, что доклад от якобы бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США Дональда Трампа с Россией оказался пранком, который создали еще в ноябре 2016 года на форуме 4chan, пишет Gateway Pundit.

Доклад был передан политическому обозревателю Рику Уилсону, а также в американские издания. 

 
 
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Доклад от якобы бывшего агента британской разведки о "глубоких связях" избранного президента США Дональда Трампа с Россией оказался пранком, который создали еще в...

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