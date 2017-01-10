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Доклад о связях Трампа и российских спецслужб оказался пранком
11.01.2017 16:53 — Новости Мира | Tut.by
Американское издание BuzzFeed накануне опубликовало доклад, полученный якобы от бывшего сотрудника британских спецслужб. Согласно документу, Дональд Трамп находится под колпаком российских спецслужб, у которых есть видеозапись оргий с участием избранного президента США в отеле «Ритц Карлтон». После сюжет о докладе выпустил телеканал CNN, а после этого информация
Однако в некоторых изданиях
Вскоре выяснилось, что доклад от якобы бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США Дональда Трампа с Россией оказался пранком, который создали еще в ноябре 2016 года на форуме 4chan, пишет
Доклад был передан политическому обозревателю Рику Уилсону, а также в американские издания.
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Доклад от якобы бывшего агента британской разведки о "глубоких связях" избранного президента США Дональда Трампа с Россией оказался пранком, который создали еще в...
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