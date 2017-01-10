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Трамп: компромат на меня - чушь и фальшивка
11.01.2017 18:31 — Новости Мира | Tut.by
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы собирала компромат на него, чтобы иметь возможность оказывать давление. Он процитировал сообщение Кремля, где эту информацию сочли чушью.
«Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. У меня нет никаких дел с Россией — ни сделок, ни кредитов, ничего вообще», — написал Трамп в «Твиттере».
В другом сообщении он напомнил, что «Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, оплаченный политическими оппонентами, — это полная и тотальная фабрикация, совершенная чепуха».
Ранее сообщения СМИ о том, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа, чушью, «абсолютной уткой» и фальшивкой назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос Би-би-си, Песков заявил, что у Кремля нет компромата и на Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу президентские выборы.
Публикации о компромате на Трампа, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, направлены на то, чтобы навредить отношениям между Россий и США. «Кремль не занимается сбором компромата. Кремль, президент занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами», — сказал Песков.
На прошлой неделе американские спецслужбы передали Трампу отчет о расследовании хакерских атак во время избирательной кампании в США, согласно которому Путин приказал начать кампанию с целью повлиять на результаты президентских выборов в США и помешать Клинтон избраться президентом.
Накануне глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми на слушаниях в сенате заявил, что кибератакам со стороны российских хакеров подвергались ресурсы не только Демократической, но и Республиканской партии.
Вскоре после выступления Коми телекомпания
Позже издание BuzzFeed опубликовало файл с записками, якобы сделанными этим бывшим британским разведчиком. Другие американские СМИ осудили BuzzFeed за это, поскольку подтвердить достоверность утечки оказалось невозможным.
Сам Трамп уже реагировал на публикации о компромате, назвав их «тотальной политической охотой на ведьм», однако напрямую не упомянув ни BuzzFeed, ни другие СМИ.
Портал WikiLeaks, который публиковал украденные хакерами документы Республиканской партии, также подверг сомнению подлинность материала о компромате на Трампа, обратив внимание на стиль и фактические ошибки.
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"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. У меня нет никаких дел с Россией - ни сделок, ни кредитов, ничего вообще", - написал Трамп в...
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