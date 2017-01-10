Америка подвергалась хакерским атакам не только со стороны России. Защита секретной информации была организована из рук вон плохо. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, которая проходит в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке.



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— Это засекреченная информация, не могу комментировать. Но если вы о сегодняшнем докладе Базфида — то это фейковые новости, и готовили доклад больные люди. И выпускать этого не надо было, это позор. Это придумали наши противники, — свою первую пресс-конференцию Трамп начал с ответа на вопрос о том, стоит ли за хакерскими атаками стоит лично Путин.

По словам Трампа, хакерство носит сегодня серьезные масштабы. Он также заявилл, что кроме России к этому причастны другие страны, намекнув на Китай.

Трамп назвал безобразием то, как была организована защита информации, и пообещал создать команду, которая будет защищать от хакеров. И в нее, по его словам, войдут «лучшие умы».

Что же касается утверждения о том, что российский президент помог ему победить на выборах, то Трамп отметил:

— Если Путину нравится Дональд Трамп — то это актив, а не пассив. Я не знаю, как будут строиться отношения между нашими странами, но надеюсь, хорошо.

Трамп также заявил, что Россия может помочь США в борьбе с ИГ.

29 декабря 2016 года власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками в ходе выборов американского президента. Американские спецслужбы подозревают российских хакеров в причастности к кибернападениям. По мнению Вашингтона, организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США распорядился лично Владимир Путин.

Американская разведка в пятницу, 6 января, обнародовала незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США. В Кремле этот доклад назвали любительским .