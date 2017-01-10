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Кандидат на пост госсекретаря США назвал Россию угрозой и не признал ее право на Крым
11.01.2017 21:11 — Новости Мира | Tut.by
Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что «Россия сегодня представляет угрозу».
«Наши союзники по НАТО правильно делают, что беспокоятся по поводу возрождающейся России», — сказал он.
Тиллерсон также заявил, что у России нет юридического права на Крым.
По словам Тиллерсона, американцам следует сотрудничать с Россией в тех областях, где интересы двух стран совпадают, — например, в борьбе с терроризмом. «Там, где сохраняются существенные разногласия, мы должны твердо отстаивать интересы Америки и ее союзников», — заявил Тиллерсон.
По словам кандидата в госсекретари, Россия должна понимать, что она «должна отвечать за свои действия». Тиллерсон заявил, что в последнее время Россия «пренебрегала американскими интересами».
В своем выступлении Тиллерсон также высказался в поддержку «закона Магнитского», который предусматривает санкции против людей, причастных, по мнению США, к нарушениям прав человека.
На слушаниях сенатор Марко Рубио спросил Тиллерсона, верит ли он в то, что президент России Владимир Путин санкционировал хакерские атаки в США. «Думаю, это справедливое предположение», — ответил кандидат на пост госсекретаря.
Рубио также поинтересовался, не считает ли Тиллерсон Путина военным преступником из-за действий России в Сирии. «Я бы не стал использовать этот термин», — сказал Тиллерсон.
Рекс Тиллерсон — бывший руководитель нефтяной компании Exxon Mobil. Его
Возглавляя Exxon Mobil, Тиллерсон долгое время вел дела с «Роснефтью» и встречался с Владимиром Путиным. Тиллерсон был награжден российским орденом Дружбы.
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По словам Тиллерсона, американцам следует сотрудничать с Россией в тех областях, где интересы двух стран совпадают, - например, в борьбе с терроризмом. "Там, где...
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