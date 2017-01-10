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Украина готова обменяться пленными с ДНР и ЛНР по формуле "228 на 48"

11.01.2017 21:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Украина готова осуществить обмен пленными с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по формуле «228 на 48». Об этом заявил в среду советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире «5-го канала».

«Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение», — сказал Тандит.

При этом он напомнил, что до этого украинская сторона уже освободила 15 человек, среди которых шесть женщин и есть соответствующие открытые списки. Тандит также уточнил, что списки задержанных украинской стороной СБУ получает в том числе от представителей ДНР и ЛНР. «В этих списках сотни людей», — добавил он.

В феврале 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, одним из требований которого является обмен пленными в формате «всех на всех». За два года стороны провели несколько обменов, однако освобождения всех удерживаемых лиц так и не произошло.

В ДНР и ЛНР продолжают настаивать на освобождении удерживаемых по формуле «всех на всех». В конце сентября стороны заявили о готовности провести такой обмен. Тогда республики Донбасса рассчитывали вернуть 618 своих сторонников в обмен на 47 украинских военных, позднее Киев предложил освободить 228 пленных представителей Донбасса в обмен на 42 силовика.

Савченко опубликовала списки пленных и предложила произвести обмен по схеме «всех на всех»

 
 
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Об этом заявил в среду советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире "5-го канала".

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