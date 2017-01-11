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СМИ сообщили об исключении версии теракта на борту разбившегося Ту-154

12.01.2017 06:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Специалисты завершили взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря сразу после вылета из Сочи. Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружено, пишет «Коммерсантъ». Таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и исключены из списка возможных причин катастрофы.


Обломки потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России при подъеме на борт судна во время поисковой операции около Сочи, 26 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Данная версия изначально не называлась в числе приоритетных, однако отрабатывалась следствием. В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы поэтапно извлекаемых со дна Черного моря обломков фюзеляжа, останков пассажиров, их личных вещей и груза.

Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ было поручено в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты. Кроме того, как взрывотехникам, так и судебным медикам, пришлось искать и сами осколки, которые в случае взрыва могли остаться внутри салона и в телах пассажиров.

В итоге, однако, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем.

По данным очевидцев, самолет не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был «неестественно задран». Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту.

Самолет Минобороны упал в Черное море 25 декабря. На борту лайнера, который направлялся из Адлера в сирийский город Латакия, находились 92 человека. В их числе были военнослужащие, музыканты ансамбля им. Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

 
 
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Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружено.

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