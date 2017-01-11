|
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис
12.01.2017 08:41 — Новости Мира | Tut.by
Известный англо-американский ученый-генетик Оливер Смитис скончался в возрасте 91 года, сообщает
О смерти ученого 10 января сообщила его жена Нобио Маэда, которая является сотрудником Университета штата Северная Каролина, где также трудился Смитис.
В 2007 году Смитис стал лауреатом премии Шведского национального банка в области медицины памяти Альфреда Нобеля. Премия Смитису и двум его коллегам, Марио Капекки и Мартину Эвансу, была присуждена за открытия «принципов по внедрению специфических изменений в генах мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премия Смитису и двум его коллегам, Марио Капекки и Мартину Эвансу, была присуждена за открытия "принципов по внедрению специфических изменений в генах мышей с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии