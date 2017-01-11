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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис

12.01.2017 08:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Известный англо-американский ученый-генетик Оливер Смитис скончался в возрасте 91 года, сообщает CNS News.


Оливер Смитис. Фото: Reuters

О смерти ученого 10 января сообщила его жена Нобио Маэда, которая является сотрудником Университета штата Северная Каролина, где также трудился Смитис.

В 2007 году Смитис стал лауреатом премии Шведского национального банка в области медицины памяти Альфреда Нобеля. Премия Смитису и двум его коллегам, Марио Капекки и Мартину Эвансу, была присуждена за открытия «принципов по внедрению специфических изменений в генах мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток».

 
 
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Премия Смитису и двум его коллегам, Марио Капекки и Мартину Эвансу, была присуждена за открытия "принципов по внедрению специфических изменений в генах мышей с...

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