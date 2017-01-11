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Австрия хочет отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу

12.01.2017 08:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право при найме отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Евросоюза.


Канцлер Австрии Кристиан Керн. Фото: Reuters

В настоящий момент в объединенной Европе действует общий рынок труда: граждане всех государств, входящих в ЕС, по закону имеют равные права при приеме на работу в любой из стран союза. Отдавать приоритет гражданам какой-либо страны законодательно запрещено.

Керн пообещал обратиться с соответствующей просьбой к лидерам ЕС во время выступления на мероприятии, посвященном старту 10-летнего плана экономического развития, в котором особое внимание должно быть уделено созданию новых рабочих мест.

«Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию», — заявил социал-демократ Керн, выступая в городе Вельс, где на выборах победила ультраправая Партия свободы.

Популярность Партии свободы в Австрии в последнее время растет, во многом из-за опасений жителей по поводу иммиграции и безработицы.

Обещание Керна наблюдатели оценивают как попытку привлечь избирателей, симпатизирующим австрийским ультраправым.

На президентских выборах в прошлом году кандидат от Партии свободы стал вторым. Партию Керна, по приблизительным оценкам, поддерживают около 27% избирателей.

В октябре министерство внутренних дел Великобритании предложило обязать работодателей раскрывать количество нанятых ими работников-иностранцев, чтобы тем самым подтолкнуть их к тому, чтобы приоритет при найме отдавался британским гражданам.

Кроме того, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила о необходимости ужесточить существующие нормативы для работодателей, которые сейчас обязаны рекламировать вакансии в Британии в течение 28 дней, прежде чем обращаться за рабочей визой для работника-иностранца.

 
 
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Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право при найме отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Евросоюза.

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