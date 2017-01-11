|
Австрия хочет отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу
12.01.2017 08:36 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право при найме отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Евросоюза.
В настоящий момент в объединенной Европе действует общий рынок труда: граждане всех государств, входящих в ЕС, по закону имеют равные права при приеме на работу в любой из стран союза. Отдавать приоритет гражданам какой-либо страны законодательно запрещено.
Керн пообещал обратиться с соответствующей просьбой к лидерам ЕС во время выступления на мероприятии, посвященном старту 10-летнего плана экономического развития, в котором особое внимание должно быть уделено созданию новых рабочих мест.
«Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию», — заявил социал-демократ Керн, выступая в городе Вельс, где на выборах победила ультраправая Партия свободы.
Популярность Партии свободы в Австрии в последнее время растет, во многом из-за опасений жителей по поводу иммиграции и безработицы.
Обещание Керна наблюдатели оценивают как попытку привлечь избирателей, симпатизирующим австрийским ультраправым.
На президентских выборах в прошлом году кандидат от Партии свободы стал вторым. Партию Керна, по приблизительным оценкам, поддерживают около 27% избирателей.
В октябре министерство внутренних дел Великобритании предложило обязать работодателей раскрывать количество нанятых ими работников-иностранцев, чтобы тем самым подтолкнуть их к тому, чтобы приоритет при найме отдавался британским гражданам.
Кроме того, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила о необходимости ужесточить существующие нормативы для работодателей, которые сейчас обязаны рекламировать вакансии в Британии в течение 28 дней, прежде чем обращаться за рабочей визой для работника-иностранца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право при найме отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Евросоюза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии