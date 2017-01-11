﻿ Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США

12.01.2017 08:49 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после вступления Дональда Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Об этом заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Представители мексиканского руководства ранее уже заявляли, что Мехико не будет оплачивать возведение барьера между двумя странами.


Фото: Reuters

«У нас есть разногласия США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения», — сказал Ньето, выступая на ежегодной встрече с послами и консулами Мексики.

Ранее, 11 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. Они, как ожидается, начнутся сразу же после его инаугурации.

Как отметил Трамп, избранный вице-президент Майкл Пенс «возглавит усилия по получению окончательных подтверждений различных ведомств и Конгресса», связанных с началом строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также утверждал, что Мехико «компенсирует стоимость стены» в той или иной форме.

Трамп последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановила бы поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. В прошлом он не раз обещал, что заставит заплатить за возведение этого сооружения мексиканское правительство. По словам республиканца, высота барьера должна составлять около 15 метров, а его стоимость республиканец оценивал в $ 10−12 млрд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на риторику нового хозяина Белого дома, Мехико надеется на хорошие отношения с Вашингтоном.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика