Американские сенаторы приняли поправки в бюджет, которые станут основой для отмены реформы системы здравоохранения, проведенной президентом Бараком Обамой (Obamacare). Поправки одобрили с минимальным перевесом 51 голос против 48, голосование завершилось около 1.30 ночи по Вашингтону, так как демократы пытались отложить его, внося многочисленные поправки.

Одобренный сенаторами документ должен поступить на рассмотрение в Палату представителей 13 января. Поправки позволят принять основной закон об отмене Obamacare в ограниченные сроки, что, по замыслу авторов, не даст демократам затянуть процедуру, используя различные тактики забастовки.

Сам закон об отмене Obamacare должен быть подготовлен до 27 января. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что представит собственный план по отмене реформы Обамы.

Закон о реформе системы здравоохранения Obamacare был подписан в 2010 году, он внес наиболее значительные изменения в процедуру оказания помощи и страхования за полвека. Основная цель Obamacare: повысить качество медицинских услуг и сократить количество американцев, у которых нет медицинской страховки.

За 6 лет действия Obamacare страховкой были дополнительно обеспечены 20 миллионов американцев, количество незастрахованных снизилось с 16 до 9 процентов.

Отмена Obamacare — один из пунктов предвыборной программы Трампа. Он критиковал закон за повышение стоимости страховки, ограничение конкуренции и плохую подготовку связанных с реформой интернет-сайтов. По утверждению Трампа, рано или поздно Obamacare все равно «обрушилась бы под собственным весом». На многочисленные вопросы журналистов о том, что придет на замену Obamacare, Трамп не ответил.

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