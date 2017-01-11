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Сын главы Таджикистана Рахмона назначен мэром Душанбе

12.01.2017 18:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении своего старшего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе.


Фото с официального сайта президента Таджикистана

До этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.

Он займет место 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, ближайшего соратника в окружении президента.

Махмадсаид Убайдуллоев совмещал работу мэра столицы с постом председателя верхней палаты парламента, являясь вторым лицом в государстве.

Карьеры детей президента

Рустам Эмомали, один из девяти детей президента Рахмона, — выпускник таджикского национального университета. Одно время он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, а также был вице-председателем Союза молодежи страны.

В ноябре 2013 года Рустам Эмомали был назначен главой таможенной службы, а через два года отец своим указом назначил его директором антикоррупционного агентства Таджикистана.

Особую страсть старший сын президента питает к футболу, являясь президентом Федерации футбола Таджикистана. Он также создал и доныне остается совладельцем футбольного клуба «Истиклол», который, впрочем, пока не достиг каких-либо серьезных результатов на международной арене.

В прошлом году президент Рахмон подписал указ о назначение своей дочери Озоды Рахмон главой исполнительного аппарата главы государства.


Фото с сайта mfa.tj

До этого 39-летняя Озода Рахмон работала на посту первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана.

Озода — мать пятерых детей и выпускница Джорджтаунского и Мэрилендского университетов. Ее муж Джамолиддин Нуралиев занимает должность первого заместителя национального банка страны.

Таджикский президент Эмомали Рахмон — самый многодетный отец из всех президентов бывших советских республик.

Для государств Центральной Азии назначение на важные государственные посты детей и родственников высокопоставленных чиновников становится традицией. Таджикистан в этом смысле не является исключением.

Пожизненный лидер таджиков

Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном уже четвертый срок подряд. Следующие президентские выборы намечены на 2020 год, и подготовка к ним, по мнению аналитиков, уже идет полным ходом.

В ноябре депутаты нижней палаты таджикского парламента единогласно проголосовали за присвоение президенту Эмомали Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана.

В конце прошлого года депутаты также единогласно одобрили закон «Об основателе мира и национального единства — лидере нации», официально провозгласивший действующего президента пожизненным лидером таджиков.

Закон гарантирует Рахмону неприкосновенность после ухода с президентского поста, кроме того законодательно прописывает право действующего главы государства на пожизненную пенсию, транспорт, жилье, страховку и право на общение с нацией в любое время.


Эмомали Рахмон. Фото: ИА «Ховар»

Среди прочего документ регламентирует порядок «проявления уважения к лидеру нации», а также предусматривает ответственность за демонстрацию неподобающего отношения.

Депутаты тогда заявили, что Рахмон провозглашен лидером нации вполне заслуженно — «за выполнение исторической миссии спасителя и великих заслуг перед народом».

Правозащитники последовательно критикуют власти Таджикистана за насаждение культа личности.

Согласно докладу Human Rights Watch, в Таджикистане ухудшается ситуация с правами человека на фоне продолжающегося подавления властями свободы выражения мнений, лишения свободы оппозиционных лидеров и давления на оппонентов властей.

Президент Таджикистана учредил орден имени себя

 
 
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До этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.

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