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Сын главы Таджикистана Рахмона назначен мэром Душанбе
12.01.2017 18:05 — Новости Мира | Tut.by
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении своего старшего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе.
До этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.
Он займет место 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, ближайшего соратника в окружении президента.
Махмадсаид Убайдуллоев совмещал работу мэра столицы с постом председателя верхней палаты парламента, являясь вторым лицом в государстве.
Карьеры детей президента
Рустам Эмомали, один из девяти детей президента Рахмона, — выпускник таджикского национального университета. Одно время он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, а также был вице-председателем Союза молодежи страны.
В ноябре 2013 года Рустам Эмомали был назначен главой таможенной службы, а через два года отец своим указом назначил его директором антикоррупционного агентства Таджикистана.
Особую страсть старший сын президента питает к футболу, являясь президентом Федерации футбола Таджикистана. Он также создал и доныне остается совладельцем футбольного клуба «Истиклол», который, впрочем, пока не достиг каких-либо серьезных результатов на международной арене.
В прошлом году президент Рахмон подписал указ о назначение своей дочери Озоды Рахмон главой исполнительного аппарата главы государства.
До этого 39-летняя Озода Рахмон работала на посту первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана.
Озода — мать пятерых детей и выпускница Джорджтаунского и Мэрилендского университетов. Ее муж Джамолиддин Нуралиев занимает должность первого заместителя национального банка страны.
Таджикский президент Эмомали Рахмон — самый многодетный отец из всех президентов бывших советских республик.
Для государств Центральной Азии назначение на важные государственные посты детей и родственников высокопоставленных чиновников становится традицией. Таджикистан в этом смысле не является исключением.
Пожизненный лидер таджиков
Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном уже четвертый срок подряд. Следующие президентские выборы намечены на 2020 год, и подготовка к ним, по мнению аналитиков, уже идет полным ходом.
В ноябре депутаты нижней палаты таджикского парламента единогласно проголосовали за присвоение президенту Эмомали Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана.
В конце прошлого года депутаты также единогласно одобрили закон «Об основателе мира и национального единства — лидере нации», официально провозгласивший действующего президента
Закон гарантирует Рахмону неприкосновенность после ухода с президентского поста, кроме того законодательно прописывает право действующего главы государства на пожизненную пенсию, транспорт, жилье, страховку и право на общение с нацией в любое время.
Среди прочего документ регламентирует порядок «проявления уважения к лидеру нации», а также предусматривает
Депутаты тогда заявили, что Рахмон провозглашен лидером нации вполне заслуженно — «за выполнение исторической миссии спасителя и великих заслуг перед народом».
Правозащитники последовательно критикуют власти Таджикистана за насаждение культа личности.
Согласно докладу Human Rights Watch, в Таджикистане ухудшается ситуация с правами человека на фоне продолжающегося подавления властями свободы выражения мнений, лишения свободы оппозиционных лидеров и давления на оппонентов властей.
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До этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.
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