|
Президент Филиппин пригрозил мэрам городов расправой за связи с наркоторговцами
12.01.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by
Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил мэров муниципальных образований, что намерен жестко обращаться с теми, кто будет уличен в связях с наркоторговцами, пишет
«Я попрошу полицию лично стрелять в вас», — заявил президент.
Антонио Халили, мэр города Танатуан, сказал, что во время встречи Дутерте отметил, что наркотики разрушают моральные устои общества.
«Это явное предупреждение для тех, кто имеет какое-либо отношение к наркотикам, чтобы они остановились», — заявил Халили.
Издание отмечает, что подобные заявления Дутерте посылают четкий сигнал полиции и Вооруженным силам, которые безнаказанно могут применять силу против людей, причастных к продаже или употреблению наркотиков, о том, что главы муниципалитетов не являются исключением.
Дутерте, который стал президентом в июле прошлого года, обещал искоренить проблему наркоторговли в стране в первые шесть месяцев своего президентства.
Ранее Дутерте призвал арестовывать и депортировать иностранных ростовщиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я попрошу полицию лично стрелять в вас", - заявил президент.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии