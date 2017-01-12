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Президент Филиппин пригрозил мэрам городов расправой за связи с наркоторговцами

12.01.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил мэров муниципальных образований, что намерен жестко обращаться с теми, кто будет уличен в связях с наркоторговцами, пишет The Age.


Родриго Дутерте. Фото: Reuters

«Я попрошу полицию лично стрелять в вас», — заявил президент.

Антонио Халили, мэр города Танатуан, сказал, что во время встречи Дутерте отметил, что наркотики разрушают моральные устои общества.

«Это явное предупреждение для тех, кто имеет какое-либо отношение к наркотикам, чтобы они остановились», — заявил Халили.

Издание отмечает, что подобные заявления Дутерте посылают четкий сигнал полиции и Вооруженным силам, которые безнаказанно могут применять силу против людей, причастных к продаже или употреблению наркотиков, о том, что главы муниципалитетов не являются исключением.

Дутерте, который стал президентом в июле прошлого года, обещал искоренить проблему наркоторговли в стране в первые шесть месяцев своего президентства.

Ранее Дутерте призвал арестовывать и депортировать иностранных ростовщиков.

Как без суда и следствия полиция и «народные дружины» на Филиппинах борются с наркоторговцами

 
 
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"Я попрошу полицию лично стрелять в вас", - заявил президент.

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