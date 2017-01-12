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Бывший начальник охраны Эрдогана арестован в Анталье
12.01.2017 22:31 — Новости Мира | Tut.by
Суд Турции арестовал бывшего начальника охраны президента Тайипа Эрдогана Максута Карала по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Об этом сегодня сообщило агентство
Карал ранее был задержан в уезде Кемер (провинция Анталья) и доставлен на допрос в прокуратуру в связи с расследованием деятельности организации ФЕТО, связанной с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает ответственным за
Карал был начальником охраны Эрдогана несколько лет назад, когда тот занимал пост премьер-министра. С октября 2016 года Карал официально вышел на пенсию. Ранее он уже задерживался полицией по подозрению в махинациях с драгоценными металлами, но был отпущен без предъявления обвинений.
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Карал был начальником охраны Эрдогана несколько лет назад, когда тот занимал пост премьер-министра. С октября 2016 года Карал официально вышел на пенсию.
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