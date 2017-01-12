Передовые части 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США, следующей через Германию, пересекли границу Польши, сообщает в четверг, 12 января, агентство AFP.



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В ближайшие дни в эту страну должна прибыть основная часть американской бронетанковой бригады, которая насчитывает более трех тысяч военных, имеющих на вооружении 87 танков «Абрамс», 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee.

Американская бронетанковая бригада, постоянно дислоцированная в Колорадо, призвана укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). Как отмечает агентство AFP, это крупнейшая передислокация войск США после окончания холодной войны. Отдельные подразделения группы помимо Польши будут размещены по ротационному принципу в Эстонии, Латвии, Литве, а также в Венгрии, Румынии и Болгарии. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.









Россия протестует

Россия сочла дислокацию американской военной техники наращиванием американского присутствия в Европе и оценила ее как угрозу своим интересам. «Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Мы смотрим на это как на угрозу для нас», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение о поддержке национальных вооруженных сил государств Восточной Европы, входящих в НАТО, было принято Североатлантическим альянсом в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым. Распоряжение о дислокации бронетанковой бригады отдал покидающий свой пост президент Соединенных Штатов Барак Обама. Помимо этого, еще один батальон НАТО под командованием США планируется разместить в северо-восточном районе Польши на границе с Калининградом.