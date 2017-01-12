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Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

13.01.2017 06:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза) опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154, сообщили ТАСС в окружении Глинки. Информацию о том, что тело доктора Лизы опознано, заявляет и РИА Новости со ссылкой на свой источник в фонде «Справедливая помощь».


Фото: Wikimedia Commons

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», — сказал источник. Сообщается, что Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.

Самолет Минобороны России упал в Черное море 25 декабря. На борту лайнера, который направлялся из Адлера в сирийский город Латакия, находились 92 человека. В их числе были военнослужащие, музыканты ансамбля им. Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Доктор Лиза сопровождала груз гуманитарной помощи.

 
 
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Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.

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