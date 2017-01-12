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Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
13.01.2017 06:42 — Новости Мира | Tut.by
Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка
«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», — сказал источник. Сообщается, что Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.
Самолет Минобороны России
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Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.
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