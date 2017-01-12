Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы.

«Если (президент США Барак) Обама распорядится о помиловании Мэннинга, Ассанж даст согласие на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность заведенного Минюстом дела», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице WikiLeaks в Twitter в четверг.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 января 2017 г.

Накануне телекомпания ABC сообщила, что в ближайшее время президент США может смягчить наказание в отношении Мэннинга. Мэннинг направлял на имя Обамы петицию с просьбой о сокращении ему тюремного срока. По данным властей США, бывший военнослужащий передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке в 2009—2010 годах. Организация WikiLeaks 11 ноября прошлого года призвала Обаму помиловать до истечения его президентских полномочий Мэннинга, а также бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

С 2012 года Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.