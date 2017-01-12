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Ассанж согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование Мэннинга
13.01.2017 07:30 — Новости Мира | Tut.by
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы.
«Если (президент США Барак) Обама распорядится о помиловании Мэннинга, Ассанж даст согласие на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность заведенного Минюстом дела», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице WikiLeaks в Twitter в четверг.
Накануне телекомпания
С 2012 года Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
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Накануне телекомпания ABC сообщила, что в ближайшее время Барак Обама может смягчить наказание в отношении информатора WikiLeaks.
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