Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы.

«Если (президент США Барак) Обама распорядится о помиловании Мэннинга, Ассанж даст согласие на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность заведенного Минюстом дела», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице WikiLeaks в Twitter в четверг.