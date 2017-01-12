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США заявили об отсутствии выводов о военных преступлениях России в Алеппо
13.01.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by
Вашингтон не делал выводов о том, что действия России в сирийском Алеппо являются военными преступлениями. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер, соответствующая информация
«Несмотря на то, что мы решительно осуждаем действия России (особенно в Алеппо и на подступах к городу), мы еще не сделали выводов о том, что они все же будут представлять собой военные преступления», — заявил Тонер.
Ранее в октябре 2016 года Reuters со ссылкой на двух представителей американских властей сообщал о том, что США обвиняют российско-сирийскую коалицию в обстреле в сентябре прошлого года
Россия, в свою очередь, опровергла свою причастность к атаке на гуманитарный конвой. Позже в декабре 2016 года комиссия ООН сообщила о том, что
Кроме того, осенью 2016 года с заявлениями о военных преступлениях России в Сирии выступили многие западные лидеры. Тогда сирийская армия и союзники при поддержке российских ВКС проводили военную операцию против боевиков в восточном Алеппо.
Происходящее как «военное преступление» охарактеризовали президент Франции Франсуа Олланд и госсекретарь США Джон Керри. Также 21 октября представитель по правам человека в ООН Зейд Раад аль-Хусейн в своем видеообращении к Совету по правам человека в Женеве назвал воздушные удары по восточному Алеппо «преступлением исторического масштаба».
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"Несмотря на то, что мы решительно осуждаем действия России (особенно в Алеппо и на подступах к городу), мы еще не сделали выводов о том, что они все же будут...
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