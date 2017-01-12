Вашингтон не делал выводов о том, что действия России в сирийском Алеппо являются военными преступлениями. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.



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«Несмотря на то, что мы решительно осуждаем действия России (особенно в Алеппо и на подступах к городу), мы еще не сделали выводов о том, что они все же будут представлять собой военные преступления», — заявил Тонер.

Ранее в октябре 2016 года Reuters со ссылкой на двух представителей американских властей сообщал о том, что США обвиняют российско-сирийскую коалицию в обстреле в сентябре прошлого года гуманитарного конвоя под Алеппо. По данным собеседников агентства, во время обстрела конвоя в воздухе находились два российских самолета Су-24. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что правительственные войска президента Башара Асада наносят удары «без разбора», передавало издание.

Россия, в свою очередь, опровергла свою причастность к атаке на гуманитарный конвой.​ Позже в декабре 2016 года комиссия ООН сообщила о том, что не смогла установить виновника атаки на гумконвой под Алеппо. По данным исследователей, налет могли совершить самолеты как России и Сирии, так и коалиции во главе с США.

Кроме того, осенью 2016 года с заявлениями о военных преступлениях России в Сирии выступили многие западные лидеры. Тогда сирийская армия и союзники при поддержке российских ВКС проводили военную операцию против боевиков в восточном Алеппо.​

Происходящее как «военное преступление» охарактеризовали президент Франции Франсуа Олланд и госсекретарь США Джон Керри. Также 21 октября представитель по правам человека в ООН Зейд Раад аль-Хусейн в своем видеообращении к Совету по правам человека в Женеве назвал воздушные удары по восточному Алеппо «преступлением исторического масштаба».