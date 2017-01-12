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Телеканал Конгресса США внезапно начал показывать эфир Russia Today

13.01.2017 08:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Телеканал американского Конгресса C-SPAN внезапно прервал стандартное вещание 12 января и в течение 10 минут транслировал эфир RT (Russia Today), созданного российскими властями, пишет The New York Times.

Инцидент произошел около 14.30 по Вашингтону (22.30 по Москве), когда в эфире C-SPAN показывали обсуждение законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Вместо заседания Палаты представителей на экране появился сюжет RT, посвященный шуткам, появившимся после того, как глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

Представители C-SPAN назвали произошедшее технической ошибкой, связанной с коммутацией сигналов. Особо подчеркивается, что, по предварительным данным, это не связано с какой-либо хакерской атакой. В C-SPAN заметили, что эфир RT — один из многих сигналов, которые они отслеживают для освещения текущих событий.

Российскому телеканалу Russia Today была посвящена половина доклада американских спецслуж о вмешательстве России в президентские выборы. Разведка США считает, что канал был одним из основных инструментов пропагандистского сопровождения хакерских атак.
 
 
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