Телеканал американского Конгресса C-SPAN внезапно прервал стандартное вещание 12 января и в течение 10 минут транслировал эфир RT (Russia Today), созданного российскими властями, пишет The New York Times .

Инцидент произошел около 14.30 по Вашингтону (22.30 по Москве), когда в эфире C-SPAN показывали обсуждение законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Вместо заседания Палаты представителей на экране появился сюжет RT, посвященный шуткам, появившимся после того, как глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар .