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Телеканал Конгресса США внезапно начал показывать эфир Russia Today
13.01.2017 08:54 — Новости Мира | Tut.by
Телеканал американского Конгресса C-SPAN внезапно прервал стандартное вещание 12 января и в течение 10 минут транслировал эфир RT (Russia Today), созданного российскими властями, пишет
Инцидент произошел около 14.30 по Вашингтону (22.30 по Москве), когда в эфире C-SPAN показывали обсуждение законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Вместо заседания Палаты представителей на экране появился сюжет RT, посвященный шуткам, появившимся после того, как глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о переговорах с несуществующей страной
Представители C-SPAN
Российскому телеканалу Russia Today
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