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Порошенко назначил преемника Саакашвили
13.01.2017 08:48 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Об этом
После ухода Михаила Саакашвили Петр Порошенко объявил о конкурсе на занятие вакантной должности. В результате был выбран Максим Степанов.
С 2008 по 2010 год Степанов работал первым замглавы Одесской ОГА, после прихода к власти Виктора Януковича был уволен и несколько лет возглавлял госпредприятие по изготовлению ценных бумаг.
«Подчеркиваю, что лучшая политика — это честно служить государству», — сказал президент.
Президент Украины поставил конкретные задачи перед новым главой Одесской области и отметил необходимость первоочередного выполнения всех планов по ремонту и строительству дорог. Он также дал поручение активизировать борьбу с преступностью в Одесской области и «навести порядок и в области, и в городе».
Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в начале ноября прошлого года заявил, что
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С 2008 по 2010 год Степанов работал первым замглавы Одесской ОГА, после прихода к власти Виктора Януковича был уволен и несколько лет возглавлял госпредприятие по...
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