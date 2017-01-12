Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.



Петр Порошенко и Максим Степанов. 12 января 2017 года. Фото: пресс-служба президента Украины

После ухода Михаила Саакашвили Петр Порошенко объявил о конкурсе на занятие вакантной должности. В результате был выбран Максим Степанов.

С 2008 по 2010 год Степанов работал первым замглавы Одесской ОГА, после прихода к власти Виктора Януковича был уволен и несколько лет возглавлял госпредприятие по изготовлению ценных бумаг.

«Подчеркиваю, что лучшая политика — это честно служить государству», — сказал президент.

Президент Украины поставил конкретные задачи перед новым главой Одесской области и отметил необходимость первоочередного выполнения всех планов по ремонту и строительству дорог. Он также дал поручение активизировать борьбу с преступностью в Одесской области и «навести порядок и в области, и в городе».

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в начале ноября прошлого года заявил, что покидает пост губернатора Одесской области, на который был назначен в мае 2015 года. При этом он выступил с резкой критикой украинской власти, обвинив все руководство страны, включая президента, в коррупции и личном обогащении. Он также объявил о том, что намерен добиться новых выборов в Верховную раду и смены правительства. В этой связи он инициировал создание «Движения новых сил». При этом он высказал уверенность в победе новой партии на досрочных выборах в Верховную раду, после чего станет возможным объявление импичмента президенту.