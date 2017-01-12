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Конференция по Кипру в Женеве завершилась безрезультатно
13.01.2017 09:02 — Новости Мира | Tut.by
Переговоры могут продолжиться 23 января, заявил глава МИД Греции Никос Котзиас. Перед этим эксперты подготовят доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре.
По словам Христодулидиса, после того как эксперты проработают некоторые темы, связанные с безопасностью, участники переговоров проведут новый раунд. Группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре — как греческих, так и турецких, заявил в тот же день глава МИД Греции Никос Котзиас.
Как уточнил Котзиас, переговоры при посредничестве ООН с участием президента Кипра Никоса Анастасиадиса, лидера непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафы Акинчи, а также глав МИД держав-гарантов — Великобритании, Греции и Турции, могут продолжиться 23 января.
Одним из главных вопросов преодоления конфликта, тянущегося с 1974 года, является система держав-гарантов. Греческая сторона считает эту систему анахронизмом и предлагает заменить ее договором о дружбе и сотрудничестве между Кипром, Грецией и Турцией. Анкара настаивает на сохранении системы и продолжении дислоцирования турецкого военного контингента на острове, напоминает агентство dpa.
Кипр вступил в ЕС в 2004 году. На северную часть острова законодательство ЕС не распространяется. Власти Кипра с 2005 года блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.
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Переговоры могут продолжиться 23 января, заявил глава МИД Греции Никос Котзиас. Перед этим эксперты подготовят доклад о вооружении и численности войск,...
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