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Конференция по Кипру в Женеве завершилась безрезультатно

13.01.2017 09:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Переговоры могут продолжиться 23 января, заявил глава МИД Греции Никос Котзиас. Перед этим эксперты подготовят доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре.


Фото: Reuters

Международная конференция по Кипру в Женеве завершилась без каких-либо конкретных результатов. Переговоры будут продолжены. «Для начала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января», — заявил поздно вечером в четверг, 12 января, представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис.

По словам Христодулидиса, после того как эксперты проработают некоторые темы, связанные с безопасностью, участники переговоров проведут новый раунд. Группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре — как греческих, так и турецких, заявил в тот же день глава МИД Греции Никос Котзиас.

Как уточнил Котзиас, переговоры при посредничестве ООН с участием президента Кипра Никоса Анастасиадиса, лидера непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафы Акинчи, а также глав МИД держав-гарантов — Великобритании, Греции и Турции, могут продолжиться 23 января.

Одним из главных вопросов преодоления конфликта, тянущегося с 1974 года, является система держав-гарантов. Греческая сторона считает эту систему анахронизмом и предлагает заменить ее договором о дружбе и сотрудничестве между Кипром, Грецией и Турцией. Анкара настаивает на сохранении системы и продолжении дислоцирования турецкого военного контингента на острове, напоминает агентство dpa.

Кипр вступил в ЕС в 2004 году. На северную часть острова законодательство ЕС не распространяется. Власти Кипра с 2005 года блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.

 
 
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Переговоры могут продолжиться 23 января, заявил глава МИД Греции Никос Котзиас. Перед этим эксперты подготовят доклад о вооружении и численности войск,...

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