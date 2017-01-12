Пять лет назад у берегов Италии затонул круизный лайнер Costa Concordia
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В ночь с 13 на 14 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы затонул итальянский круизный лайнер Costa Concordia. «Коста Конкордия» стала самым большим в истории пассажирским судном, потерпевшим крушение. Хроника событий пятилетней давности — в фотогалерее. Рыбаки на фоне круизного лайнера Costa Concordia, который отправляется из столицы Мальты Валетты в Гранд Харбор. 17 июня 2011 года. Фото: Reuters
Costa Concordia был гигантским круизным лайнером длиной 290 метров с 17 палубами, на которых разместились 1,5 тысячи кают, двухуровневая зона, концертный зал, художественная галерея, 4D-кинозал, а также рестораны и бутики.
В ночь с 13 на 14 января 2012 года в Тирренском море вблизи острова Джильо у побережья итальянской Тосканы лайнер Costa Concordia напоролся на риф. В результате судно получило пробоину длиной около 70 метров, стало заваливаться и тонуть. 13 января 2012 года. Фото: Reuters Пассажиры в спасательных жилетах ждут своей очереди на эвакуацию с лайнера Costa Concordia. 13 января 2012 года. Фото: Reuters Эвакуация с лайнера продолжалась всю ночь. В момент крушения на лайнере находились более 4200 человек. 32 из них погибли. 14 января 2012 года. Фото: Reuters Вид тонущего Costa Concordia с берега: спасательная операция все еще идет. 16 января 2012 года. Фото: Reuters Вертолет летит над лайнером Costa Concordia. 19 января 2012 года. Фото: Reuters Помимо вертолета в спасательной операции принимали участие водолазы, суда береговой охраны и спасательные шлюпки. 19 января 2012 года. Фото: Reuters Вид на Costa Concordia с высоты птичьего полета. 26 августа 2013 года. Фото: Reuters Правоохранительные органы Италии задержали капитана Франческо Скеттино по подозрению в непреднамеренном убийстве, а также в том, что он покинул судно до завершения эвакуации пассажиров. Фото: Reuters Вот так выглядел лайнер Costa Concordia 26 февраля 2014 года. Именно в тот день капитан Скеттино вернулся на свое судно — для проведения следственного эксперимента. Фото: Reuters В апреле 2012 года было принято решение о том, что лайнер должен быть извлечен из воды и утилизирован. 16 сентября 2013 года в 9.00 началась операция по поднятию судна. 17 сентября 19-часовая операция по подъему судна закончилась. Судно приведено в вертикальное положение при помощи роликов и 36 стальных тросов и специальной платформы, сооруженной на глубине 30 метров. Люди наблюдают за началом операции по буксировке круизного лайнера Costa Concordia в порт Генуи для последующей утилизации. 23 июля 2014 года. Фото: Reuters 27 июля 2014 года лайнер Costa Concordia был доставлен в порт Генуи для утилизации. Фото: Reuters
11 февраля 2015 года суд первой инстанции в городе Гроссето признал Скеттино виновным в непреднамеренном убийстве 32 человек, погибших в результате катастрофы, потоплении судна, а также в том, что покинул судно до окончания эвакуации всех находившихся на борту, и приговорил бывшего капитана к 16 годам тюрьмы. Фото: Reuters
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"Коста Конкордия" стала самым большим в истории пассажирским судном, потерпевшим крушение. Хроника событий пятилетней давности - в фотогалерее.
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