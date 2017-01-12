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Трамп пообещал через 90 дней предоставить полный отчет о "российских кибератаках"

13.01.2017 21:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в своем Twitter, что в течение 90 дней его команда составит отчет о хакерских атаках во время американских выборов, которые, по мнению властей США, организовала Россия.

«Абсолютно выдуманные факты нечестных политических деятелей, как демократов, так и республиканцев, — фальшивые новости! Россия говорит, что ничего подобного нет. Возможно, они (данные. — РБК) были опубликованы „разведчиками“, которые знали, что доказательств нет и никогда не будет. Мои люди составят полный отчет о кибератаках в течение 90 дней!» — написал он.

11 января Трамп во время пресс-конференции признал, что Россия стояла за кибератаками на серверы Демократической партии в ходе предвыборной кампании. «Я думаю, что это была Россия, но я думаю, что мы подвергаемся хакерским атакам и со стороны других стран. У нас много хакерских атак», — подчеркнул он.

Перед пресс-конференцией Трампа телеканал CNN сообщил, что американская разведка в ходе брифингов, которые состоялись на прошлой неделе, предупредила Барака Обаму и Дональда Трампа, что у российских спецслужб может быть компромат на избранного президента. Источники, знакомые с содержанием брифингов, говорили, что речь шла о двухстраничном приложении к докладу о «вмешательстве России» в выборы.​

Издание BuzzFeed следом опубликовало 35-страничное досье с «компроматом на Трампа», подготовленное экс-сотрудником британской разведки. Издание отметило, что не может подтвердить подлинность документов, и указало на наличие в нем явных нестыковок. В частности, в досье говорилось, что «российский режим стоял за недавними утечками в WikiLeaks неприятных электронных сообщений национального комитета Демократической партии». В то же время в документе было подчеркнуто, что эта операция «проведена при полной поддержке Трампа и высокопоставленных членов его предвыборного штаба».

 
 
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"Мои люди составят полный отчет о кибератаках в течение 90 дней!" - написал он.

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