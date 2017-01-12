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Трамп пообещал через 90 дней предоставить полный отчет о "российских кибератаках"
13.01.2017 21:23 — Новости Мира | Tut.by
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в своем Twitter, что в течение 90 дней его команда составит отчет о хакерских атаках во время американских выборов, которые, по мнению властей США, организовала Россия.
«Абсолютно выдуманные факты нечестных политических деятелей, как демократов, так и республиканцев, — фальшивые новости! Россия говорит, что ничего подобного нет. Возможно, они (данные. — РБК) были опубликованы „разведчиками“, которые знали, что доказательств нет и никогда не будет. Мои люди составят полный отчет о кибератаках в течение 90 дней!» — написал он.
11 января Трамп во время пресс-конференции
Перед пресс-конференцией Трампа
Издание BuzzFeed следом опубликовало 35-страничное
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"Мои люди составят полный отчет о кибератаках в течение 90 дней!" - написал он.
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