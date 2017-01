Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в своем Twitter, что в течение 90 дней его команда составит отчет о хакерских атаках во время американских выборов, которые, по мнению властей США, организовала Россия.

«Абсолютно выдуманные факты нечестных политических деятелей, как демократов, так и республиканцев, — фальшивые новости! Россия говорит, что ничего подобного нет. Возможно, они (данные. — РБК) были опубликованы „разведчиками“, которые знали, что доказательств нет и никогда не будет. Мои люди составят полный отчет о кибератаках в течение 90 дней!» — написал он.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans — FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably…

released by «Intelligence» even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!