Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о полном выводе турецких войск с территории разделенного Кипра пока не обсуждается.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

«Мы ясно дали понять властям Кипра и Греции, что они не должны рассчитывать на решение вопроса без участия Турции в качестве гаранта», — заявил Эрдоган.

Переговоры по вопросу об объединении Кипра начались в Женеве в понедельник под эгидой ООН. Посланник Организации Объединенных Наций подчеркнул, что ООН выступает в роли помощника, а не арбитра в переговорном процессе.

По словам Эрдогана, представители турецкой общины Кипра «работают активно и честно» для решения вопроса, однако руководство Республики Кипр и Греции все еще по-другому видят решение кипрского вопроса.

Ранее президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что любое соглашение об объединении острова должно предусматривать вывод 30 тысяч турецких военных с территории острова.

Как отметил спецпосланник ООН на переговорах между лидерами киприотских общин Эспен Барт Эйде, в ходе саммита постоянно поддерживается диалог с турецкими властями. По его словам, ставки на переговорах слишком высоки, чтобы допускать возможность провала мирного процесса.

Остров Кипр был разделен на две части в 1974 году после турецкого вторжения, которому предшествовала попытка Афин инициировать переворот на Кипре. С тех пор одна треть острова на севере населена турецкими киприотами, а две трети на юге — греками.

Конференция по Кипру в Женеве завершилась безрезультатно