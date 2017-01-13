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Эрдоган: Вывод турецких войск с Кипра пока не обсуждается
13.01.2017 22:30 — Новости Мира | Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о полном выводе турецких войск с территории разделенного Кипра пока не обсуждается.
«Мы ясно дали понять властям Кипра и Греции, что они не должны рассчитывать на решение вопроса без участия Турции в качестве гаранта», — заявил Эрдоган.
Переговоры по вопросу об объединении Кипра
По словам Эрдогана, представители турецкой общины Кипра «работают активно и честно» для решения вопроса, однако руководство Республики Кипр и Греции все еще по-другому видят решение кипрского вопроса.
Ранее президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что любое соглашение об объединении острова должно предусматривать вывод 30 тысяч турецких военных с территории острова.
Как отметил спецпосланник ООН на переговорах между лидерами киприотских общин Эспен Барт Эйде, в ходе саммита постоянно поддерживается диалог с турецкими властями. По его словам, ставки на переговорах слишком высоки, чтобы допускать возможность провала мирного процесса.
Остров Кипр был разделен на две части в 1974 году после турецкого вторжения, которому предшествовала попытка Афин инициировать переворот на Кипре. С тех пор одна треть острова на севере населена турецкими киприотами, а две трети на юге — греками.
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"Мы ясно дали понять властям Кипра и Греции, что они не должны рассчитывать на решение вопроса без участия Турции в качестве гаранта", - заявил Эрдоган.
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