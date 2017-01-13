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Россельхознадзор: в России четвертая часть продуктов является фальсификатом

13.01.2017 22:04 — Новости Мира | Tut.by  
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В России четвертая часть продуктов является фальсификатом. Об этом завил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает «РИА Новости».

«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции», — сказал Алексеенко. Он уточнил, что речь идет о фальсификации всех видов продуктов, кроме яиц.

По его словам, компании, которые производят «нормальную продукцию», оказываются в крайне невыгодном положении. Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности, резюмировал он.

Ранее 13 января министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что, по оценкам ведомства, доля нелегально произведенной алкогольной продукции в России достигает половины рынка. Чиновник также отметил, что Минпромторг поддерживает увеличение минимальной розничной цены на водку, но размер повышения «необходимо обсуждать».

 
 
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Речь идет о фальсификации всех видов продуктов, кроме яиц.

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