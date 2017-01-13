Минобороны Украины отчиталось о проведение учений в Херсонской области, граничащей с Крымом. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на сайте украинского военного ведомства.



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Речь идет о тактико-специальных занятиях, в которых принимали участие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения.

«Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольное маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние», — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что особенностью данных учений стало то, что они проводились как днем, так и ночью. Также занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей, подчеркнули в Минобороны.

В начале декабря минувшего года Украина проводила ракетные стрельбы вблизи Крыма над акваторией Черного моря. В авиационном уведомлении (НОТАМ) правительства Украины были упомянуты две опасные зоны, одна из которых находилась в зоне ответственности России возле Крыма .

После этого в Минобороны России вызвали украинского атташе для вручения военно-дипломатической ноты с протестом против проведения учебных стрельб и предупредили, что могут уничтожить украинские ракеты в том случае, если те будут запущены в зонах около Крыма. Позднее Украина отодвинула район ракетных учений в зоны в нейтральных водах.

2 декабря глава Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко отчитался об успешном окончании учений украинской армии с пуском зенитных ракет.