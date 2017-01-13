Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой, однако допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 13 января.



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Трамп отметил, что может отменить антироссийские санкции, введенные Обамой в конце декабря в ответ на якобы имевшие место кибератаки, если Москва окажет содействие в борьбе с терроризмом и решении других задач. «Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи», — сказал он.

Избранный президент США также выразил готовность встретиться после инаугурации с российским коллегой Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они [русские] хотели бы встретиться, и это абсолютно меня устраивает», — заявил Трамп.

Ранее 13 января уходящий президент США Барак Обама продлил на год санкции против России в связи с ситуацией на Украине, срок действия которых истекал в марте.

11 января кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон назвал условие признания Крыма частью России. По словам политика, администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с РФ только при выработке устраивающего Украину соглашения.

6 января Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией. «Только глупые люди или дураки могут полагать, что это плохо!» — отметил он. При этом республиканец пообещал, что во время его правления «Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас».

29 декабря 2016 года США ввели санкции против ряда граждан и организаций России, в том числе Федеральной службы безопасности, и выслали 35 российских дипломатов, а также членов их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинили российские власти в причастности к кибератакам. Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Дональд Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.