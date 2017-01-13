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Большинство россиян считают свою страну свободной, передовой и богатой
14.01.2017 10:42 — Новости Мира | Tut.by
Большинство россиян, принявших участие в опросе фонда «Общественное мнение», заявили, что считают свою страну свободной, развитой и передовой.
Такого мнения придерживаются 70 и 65 процентов респондентов соответственно. Об этом в субботу, 14 января, сообщает
Еще 58 процентов опрошенных назвали Россию богатым государством. При этом 33 процента придерживаются прямо противоположного мнения.
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Большинство россиян, принявших участие в опросе фонда "Общественное мнение", заявили, что считают свою страну свободной, развитой и передовой.
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