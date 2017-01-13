Комитет по инаугурации Трампа собрал более 90 миллионов долларов, но пожертвования не прекращаются. Это почти в 2 раза больше, чем тратил на церемонию Обама.

Комитет по инаугурации Дональда Трампа собрал рекордную сумму пожертвований на проведение этой церемонии, но деньги продолжают поступать. Об этом сообщил телеканал Sky News. Сумма пожертвований уже исчисляется в 90 миллионов долларов США. На инаугурацию президента Барака Обамы было собрано 55 миллионов долларов в 2009 году и 43 миллиона в 2013 году.

«Я не могу представить себе, как они собираются потратить все эти деньги, и почему они продолжают их собирать», — заявил Стив Керриган, руководивший церемониями инаугурации для Обамы. Он подчеркнул, что в 2009 и 2013 годах организаторам не удалось потратить все деньги, несмотря на то, что церемонии должны были стать самыми масштабными в истории.

Несмотря на то, что администрация Трампа должна открыть имена спонсоров только в течение 90 дней после инаугурации, уже известно, что 1 миллион долларов пожертвовала компания Boeing, а 500 тысяч долларов — компания Chevron. Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.