Около 30 мирных жителей иракского Мосула стали жертвами бомбардировки района Аль-Джадила, контролируемого боевиками «Исламского государства». Об этом со ссылкой на очевидцев в субботу, 14 января, сообщает Reuters .

По словам свидетелей, ракет было не меньше трех. Они были сброшены 12 января. Целью, вероятно, был дом одного из главарей ИГ Харби Абделя Квадера. Его самого, как сообщил один из свидетелей, в здании не было, но несколько его родственников погибли.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этого заявления.

Кто нанес удар — ВВС Ирака или международная коалиция — непонятно.

Операция по освобождению Мосула (второй по величине город Ирака) продолжается с 17 октября 2016 года. Наземной части операции предшествовали воздушные удары, которые американские ВВС и международная коалиция начали наносить двумя днями ранее. В конце декабря иракская армия заявила, что 40 из 56 районов отвоеваны. Американские военные обещают зачистить Мосул и сирийскую Ракку к концу 2018 года.