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Минобороны России: международные гуманитарные организации забыли Алеппо

14.01.2017 17:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что международные гуманитарные организации не оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденного от террористов Алеппо, а центральные западные СМИ «забыли» о мирном населении города, передает РИА «Новости».


Фото: Министерство обороны России

«Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению. Тем временем мирная жизнь в городе восстанавливается. Жители, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств», — отметил он.

По словам генерал-майора, «после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города».
 

Он подчеркнул, что представители Женевского международного центра гуманитарного разминирования, а также сотрудники ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи пострадавшим в результате боевых действий, также знают о том, что мирным жителям освобожденного Алеппо требуется гумпомощь.

«Однако пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь», — сообщил он.

Представитель Минобороны добавил, что на этом фоне «вызывает удивление резкое „забывание“ темы оказания помощи жителям Алеппо со стороны международных гуманитарных организаций и центральных западных медиа, которые вот уже месяц, словно по команде, продолжают дружно молчать».

«Складывается впечатление, что многие международные организации, которые ранее якобы „прорывались“ с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь», — резюмировал Конашенков.

 
 
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