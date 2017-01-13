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Разведслужба ФРГ обвиняет Москву в манипуляциях по подрыву единства ЕС и США
14.01.2017 17:35 — Новости Мира | Tut.by
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием «PsyOps» (аббревиатура от «Psychologische Operationen» — «Психологические операции». — Ред.). На документ
Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с «
Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «информационной каруселью» попытки СМИ ФРГ вернуться к истории проживающей в Германии российской девочки Лизы Ф. В социальной сети Facebook российский дипломат отметила это как стремление уличить Россию во вмешательстве в ход выборов в ФРГ по аналогии с обвинениями американских СМИ в адрес Москвы.
«Как и в случае с «
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Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции упрекают Москву в попытках подрыва тесных связей Европы с...
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