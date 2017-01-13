Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием «PsyOps» (аббревиатура от «Psychologische Operationen» — «Психологические операции». — Ред.). На документ ссылается в субботу, 14 января, онлайн-версия журнала Der Spiegel.

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с « девочкой Лизой », которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «информационной каруселью» попытки СМИ ФРГ вернуться к истории проживающей в Германии российской девочки Лизы Ф. В социальной сети Facebook российский дипломат отметила это как стремление уличить Россию во вмешательстве в ход выборов в ФРГ по аналогии с обвинениями американских СМИ в адрес Москвы.

«Как и в случае с « досье на Трампа », раскрученного американскими СМИ (CNN и BuzzFeed), именно германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы». Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. (Это) называется «информационная карусель», — написала Захарова.