﻿ Разведслужба ФРГ обвиняет Москву в манипуляциях по подрыву единства ЕС и США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Разведслужба ФРГ обвиняет Москву в манипуляциях по подрыву единства ЕС и США

14.01.2017 17:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием «PsyOps» (аббревиатура от «Psychologische Operationen» — «Психологические операции». — Ред.). На документ ссылается в субботу, 14 января, онлайн-версия журнала Der Spiegel.

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с «девочкой Лизой», которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «информационной каруселью» попытки СМИ ФРГ вернуться к истории проживающей в Германии российской девочки Лизы Ф. В социальной сети Facebook российский дипломат отметила это как стремление уличить Россию во вмешательстве в ход выборов в ФРГ по аналогии с обвинениями американских СМИ в адрес Москвы.

«Как и в случае с «досье на Трампа», раскрученного американскими СМИ (CNN и BuzzFeed), именно германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы». Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. (Это) называется «информационная карусель», — написала Захарова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по охране конституции упрекают Москву в попытках подрыва тесных связей Европы с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Минобороны России: международные гуманитарные организации забыли Алеппо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика