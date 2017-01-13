﻿ Брата первой леди Грузии арестовали за хранение оружия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Брата первой леди Грузии арестовали за хранение оружия

14.01.2017 17:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Грузии за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия арестован Михаил Мгалоблишвили, брат первой леди страны Маки Чичуа. Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Имеди».

Данную информацию в семье президента пока не комментируют.

По сведениям телеканала, Мгалоблишвили в прошлом был трижды судим. В последний раз он был осужден на 17 лет лишения свободы за участие в групповом покушении на убийство, однако, как отмечает «Имеди», он попал в список помилованных президентом и в 2015 году был освобожден, проведя в тюрьме три года.

11 января в Тбилиси огнестрельное ранение получил Миндиа Гогочури — зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Инцидент произошел на улице Баланчивадзе. По информации СМИ, мужчина был госпитализирован в городской Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данную информацию в семье президента пока не комментируют.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Европа страдает от аномальных холодов и снегопадов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика