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Европа страдает от аномальных холодов и снегопадов
14.01.2017 17:52 — Новости Мира | Tut.by
Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях, сообщает
На север и восток Англии обрушились сильные ветра, дожди и снегопады, в ряде мест возникла угроза серьезных наводнений. Власти рекомендовали эвакуироваться жителям прибрежных районов. В пятницу из-за непогоды здесь были отменены авиарейсы, закрыты школы, нарушено дорожное сообщение.
На севере Франции из-за сильных ветров произошел обрыв линий электропередачи. В пятницу в Нормандии и Пикардии около 300 тысяч домов остались без электричества.
Снегопады накрыли и юг Балканского полуострова. В среду хорватский город Дубровник, где царит обычно мягкий климат, оказался засыпан 10-сантиметровым слоем снега — экзотическим для здешних мест явлением.
Под снегом оказалась и итальянская Венеция.
Некоторые страны страдают от наибольших снегопадов за последние несколько лет, река Дунай и пролив Босфор закрыты для судоходства.
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Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения...
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