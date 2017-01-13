﻿ Европа страдает от аномальных холодов и снегопадов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Европа страдает от аномальных холодов и снегопадов

14.01.2017 17:52 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях, сообщает Euronews.


Венеция, 13 января 2017 года. Фото: Reuters

На север и восток Англии обрушились сильные ветра, дожди и снегопады, в ряде мест возникла угроза серьезных наводнений. Власти рекомендовали эвакуироваться жителям прибрежных районов. В пятницу из-за непогоды здесь были отменены авиарейсы, закрыты школы, нарушено дорожное сообщение.

На севере Франции из-за сильных ветров произошел обрыв линий электропередачи. В пятницу в Нормандии и Пикардии около 300 тысяч домов остались без электричества.

Снегопады накрыли и юг Балканского полуострова. В среду хорватский город Дубровник, где царит обычно мягкий климат, оказался засыпан 10-сантиметровым слоем снега — экзотическим для здешних мест явлением.

Под снегом оказалась и итальянская Венеция.

Некоторые страны страдают от наибольших снегопадов за последние несколько лет, река Дунай и пролив Босфор закрыты для судоходства.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Разведслужба ФРГ обвиняет Москву в манипуляциях по подрыву единства ЕС и США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика