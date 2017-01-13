Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях, сообщает Euronews .



Венеция, 13 января 2017 года. Фото: Reuters

На север и восток Англии обрушились сильные ветра, дожди и снегопады, в ряде мест возникла угроза серьезных наводнений. Власти рекомендовали эвакуироваться жителям прибрежных районов. В пятницу из-за непогоды здесь были отменены авиарейсы, закрыты школы, нарушено дорожное сообщение.

На севере Франции из-за сильных ветров произошел обрыв линий электропередачи. В пятницу в Нормандии и Пикардии около 300 тысяч домов остались без электричества.

Снегопады накрыли и юг Балканского полуострова. В среду хорватский город Дубровник, где царит обычно мягкий климат, оказался засыпан 10-сантиметровым слоем снега — экзотическим для здешних мест явлением.

Под снегом оказалась и итальянская Венеция.

Некоторые страны страдают от наибольших снегопадов за последние несколько лет, река Дунай и пролив Босфор закрыты для судоходства.